Der Wurzacher Kulturkreis lädt am Sonntag, 3. Februar, zu Kaffee und Klassik mit dem „Ponticelli Ensemble“ ins Wurzacher Kurhaus ein. Das Ensemble aus Aulendorf lässt mit Streichern, Perkussion und Klavier Klänge in Barock, Pop, Klassik und auch Jazz ertönen. Mit träumerischen Klängen von Gabriel Faurés „Pavane“, endloser Spannung in Piazzollas „Oblivion“ und fetziger russischen Gipsy Musik nimmt das Ensemble laut Ankündigung sein Publikum von einer Stimmung mit in die nächste. Das Konzert beginnt um 14.30 Uhr, der Saal wird um 14 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt zwölf, mit Kaffee und Kuchen 15 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 07564 / 9365483; hier können auch Plätze an den Tischen zur Kaffeetafel reserviert werden. Foto: Jochen Pfleghaar