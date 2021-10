Kächeles „Dorftratsch Deluxe“ kommt am 29. Dezember nach Bad Waldsee

Ihr neues Bühnenprogramm „Dorftratsch Deluxe“ geben Ute Landenberger und Michael Willkommen als Käthe und Karl-Eugen Kächele am Mittwoch, 29. Dezember, im Bad Wurzacher Kurhaus zum Besten. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass um 17 Uhr. Tickets gibt es in der Bad Wurzach Info, Telefonnummer 07564 / 30 21 50 oder online unter www.sbegroup.info. In der Einheitskategorie kosten die Karten 24,90 Euro.

Es gibt kein Thema und kein Ereignis, über das sie sich nicht mit dem ihnen eigenen - mal ironisch subtilen, mal krachenden - schwäbischen Humor das Maul zerreißen würden. Dass dabei der interne Ehezwist nicht zu kurz kommt, versteht sich von selbst. Der verbale Kampf der Geschlechter ist schließlich seit mehr als 15 Jahren die Paradedisziplin der Kächeles. Gespickt mit Gags und Witzen am laufenden Band gewähren die Kächeles einen tiefen Einblick in den Irrgarten eines schwäbischen Ehelebens.