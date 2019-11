Kälte und Schneefall sorgen für guten Umsatz

Günstige Witterungsverhältnisse, mit Nachtfrost und Schneefall in den Bergen haben dem Skibasar des Sportvereins Arnach einen regen Zulauf beschert. Die Turn- und Festhalle platzte buchstäblich aus allen Nähten. Groß war das Interesse an einer gebrauchten Skiausrüstung.

Das seit Jahren eingespielte Team mit rund 20 Helfern hatte an diesem Nachmittag viel zu tun. Die fachkundigen Berater, die zum Großteil aus Arnacher Skilehrern bestehen, standen den Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Das Hauptinteresse der Besucher lag beim alpinen Skisport. Schuhe, Skier, Stöcke und Helme wechselten den Besitzer. Insgesamt rechnet das Team der Skiabteilung mit rund 700 Artikeln, die dieses Jahr angeboten wurden.

Wer nun mit neuem Equipment versorgt war, konnte sich gleich zum Skikurs bei Birgit und Dirk Straubinger anmelden. Erfahrungsgemäß sei der Skikurs am Basarabend bereits zu 70 Prozent ausgebucht, erklärte einer der Verantwortlichen vor Ort in der Halle. Obwohl es für die Vereinsmitglieder immer sehr viel Aufwand und Arbeit bedeute, habe es sich immer gelohnt. Vor allem Familien mit Kindern werde so die Möglichkeit gegeben, kostengünstig eine gute Ausrüstung zu erwerben, führte er weiter aus, bevor sein Rat beim Skischuhkauf dringend benötigt wurde.

Für die kurze Erholungspause zwischen den Anproben stand das Cafeteria-Team mit Getränken und Kuchen bereit und versorgte die Verkäufer und die Kunden mit kleinen, willkommenen Stärkungen.