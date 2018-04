Junge Wurzacher qualifizieren sich für Landesmeisterschaften

Die Kegel-Bezirksmeisterschaften der Jugendlichen der TSG Bad Wurzach brachte beachtliche Ergebnisse.

U 18 weiblich: Für eine Überraschung sorgten die weiblichen Jugendspielerinnen aus Bad Wurzach. Lea Eisele nahm bereits am ersten Spieltag mit starken 544 Holz den ersten Platz ein. Zweite wurde Hanna Butscher mit 532 Holz, Jana Brandau wurde Fünfte mit 506 Holz. Jana Brandau verbesserte sich am zweiten Spieltag mit 490 Holz auf den dritten Tabellenplatz, Hanna Butscher bestätigte ihren zweiten Platz mit 519 Holz und Lea Eisele wurde mit 512 Holz Bezirksmeisterin. Alle drei nehmen an der württembergischen Meisterschaft am 28. und 29. April in Bad Wurzach teil.

U 18 männlich: Nachdem Tim Eisele mit 559 Holz im ersten Durchgang den zweiten Platz einnahm, rutschte er am nächsten Tag mit 497 auf den dritten Platz ab. Michael Harant erzielte den vierten Platz mit 520 und 499 Holz. Beide nehmen an der Württembergischen Meisterschaft teil.

U 14 männlich: Dank der überaus guten Leistung im ersten Durchgang mit 543 Holz erzielte Marcel Brandau, trotz 461 Holz im zweiten Durchgang, den zweiten Tabellenplatz und darf auch zur Württembergischen Meisterschaft.

U 14 weiblich: Für eine weitere Überraschung sorgte Lara Stölzle. Als die Tabellenerste im zweiten Durchgang patzte, ging sie mit 472 Holz an ihr vorbei und konnte somit den ersten Tabellenplatz einnehmen und Bezirksmeisterin werden. Auch sie hat sich für die württembergische Meisterschaft qualifiziert.