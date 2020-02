Junge Reiterin stürzt vom Pferd und verletzt sich

Nach einem Sturz von ihrem Pferd ist am Donnerstagnachmittag eine 19-jährige Reiterin ins Krankenhaus eingeliefert worden. Laut Polizeibericht ritt die junge Frau gegen 15.15 Uhr auf einem Feldweg vom Hergottsried in Richtung Eckhalden. An einer vereisten Wasserfläche scheute ihre Haflingerstute und warf die 19-Jährige ab. Mit Verdacht auf Unterschenkelfraktur kam die junge Frau ins Krankenhaus. Um das Pferd, dem nichts weiter passierte, kümmerten sich Angehörige.