Junge Haidgauerinnen bestehen D3-Lehrgang

Drei junge Musikerinnen der Musikkapelle Haidgau haben einen D3-Lehrgang erfolgreich absolviert. Das geht aus einem Bericht der Kapelle hervor.

Johanna Dieing (Trompete), Rica Krug (Klarinette) und Katja Wirth (Horn) stellten sich demnach der Herausforderung des D3-Lehrganges in Bad Waldsee und haben diesen mit großem Erfolg bestanden. Der besondere Dank gelte den Instrumentallehrern, die die drei auf die praktische Prüfung vorbereitet haben, Nicole Wirth, die ihnen das musikalische Theoriewissen vermittelt hat, und den Dozenten des Lehrgangs.

Jedes Jahr verbringen rund 130 junge Musikerinnen und Musiker aus dem Landkreis Ravensburg eine Woche in der Bauernschule Bad Waldsee. Die große Zahl an Teilnehmern verteilt sich auf zwei Kurswochen im August. Am Ende der Woche absolvieren die Jugendlichen eine schriftliche und eine praktische Prüfung. Außerdem zeigen alle Teilnehmer beim Abschlusskonzert in Ensemble- und Orchesterstücken noch einmal ihr Können.

Die D-Lehrgänge beinhalten die musikalische Grundausbildung für Musikvereine. In drei „Stufen" können die Jugendlichen ihr musikalisches Leistungsvermögen steigern. So kann das Leistungsabzeichen in Bronze in Form des D1-Kurses, das Leistungsabzeichen in Silber mit dem D2-Kurs und das goldene Leistungsabzeichen mit dem D3-Kurs erreicht werden.

Jedes der drei Abzeichen beinhaltet das Spielen eines Instrumentes, aber auch musikalisches Theoriewissen. Für die Teilnehmer des D3-Lehrganges ist zudem die Einführung in das Dirigat obligatorisch. Hierbei erlangen sie Grundkenntnisse des Dirigierens und können erste Erfahrungen vor dem Orchester sammeln.