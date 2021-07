Junge Frau stiehlt Kleidung

Wegen Ladendiebstahls ermittelt der Polizeiposten Bad Wurzach, nachdem eine junge Frau am Mittwoch gegen 11 Uhr aus einem Modegeschäft in der Schloßstraße mehrere Kleidungsstücke entwendet hat. Die Tatverdächtige befand sich zunächst als Kundin in dem Geschäft, ließ sich beraten und wollte anschließend zu einer Bank, um Geld abzuheben. Als die Unbekannte kurze Zeit später zum Geschäft zurückkehrte, nahm sie mehrere Kleidungsstücke im Wert von circa 500 Euro und verließ das Ladengeschäft in Richtung Leutkircher Straße, ohne die Ware zu bezahlen. Die junge Frau wird als circa 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß mit einer zierlichen Figur und blondierten Haaren beschrieben. Sie trug eine dunkle Leggings und führte eine beige Tasche mit sich. Personen, die Hinweise zur Täterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07564/2013 beim Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.