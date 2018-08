Junge Artisten zeigen ihr Können

Bärenrolle, Hula-Hoop-Reifen, Diabolos und Laufkugel. Dazu 16 hochmotivierte Mädchen und Jungen sowie das Duo Chicago aus Lindau – fertig ist der Mitmach-Zirkus des Kinderferienprogramms der Stadt Bad Wurzach.

Vom frühen Vormittag bis in den Nachmittag hinein brachten am Mittwoch Gertraud und Wolfgang Merk den Kindern zahlreiche Kunststücke bei. Jeder durfte alle Requisiten ausprobieren, herausfinden, ob er damit zurechtkommt, und schließlich entscheiden, ob er auftreten will.

Denn die Aufführung am Nachmittag bildet stets den Höhepunkt des Mitmach-Zirkusses. Mamas, Papas, Großeltern und die Geschwister bildeten die ansehnliche Zuschauerkulisse in der „Manege“ der Turn- und Festhalle an der Memminger Straße.

„Ob das Kunststück immer klappt, ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass alle Spaß dabei haben“, machte Wolfgang Merk klar, worum es geht. „Ihre Aufgabe ist es, kräftig zu klatschen“, forderte er das Publikum auf.

Das ließen sich die Zuschauer nicht zweimal sagen und waren mit ähnlich großer Freude und Stolz bei der Aufführung dabei wie die jungen Artisten. Die jonglierten, balancierten auf Bärenrolle und Laufkugel, schwangen die Hüften mit dem Hula-Hoop-Reifen und führten sogar Zauberkunststücke auf, dass es eine Pracht war.

Zur Belohnung gab’s am Ende nicht nur Süßigkeiten und Luftballons, sondern auch eine Urkunde für jeden frisch gebackenen Nachwuchsartisten.