Julian Lendt, Diana Tran sind Stadtmeister

Die diesjährige Stadtmeisterschaft im Kegeln hat dieser Tage stattgefunden. Wie die TSG Bad Wurzach mitteilt, gingen insgesamt 103 Kegler an den Start, um ihre Leistungen zu messen. Viele Teilnehmer gingen wiederholt an den Start, um ein noch besseres Ergebnis erzielen zu können.

Alle Teilnehmer mussten laut Mitteilung mit 30 Kugeln so viel Kegel wie möglich zu Fall bringen. Dabei werden 15 Kugeln in die Vollen und 15 Kugeln im Abräumen gespielt. Die Bahnen waren gut belegt, und die Vereinsmitglieder der TSG Bad Wurzach/Abteilung Kegeln waren intensiv an dem Gelingen der Meisterschaft beteiligt.

Die Ergebnisse im Überblick:

Herren: Stadtmeister mit hervorragenden 155 Holz wurde Julian Lendt. Patrick Wagner, erzielte ebenfalls 155 Holz und kam deshalb auf den zweiten Platz, da sein Abräumen, das bei Gleichstand entscheidend ist, etwas niedriger war.Den dritten Platz belegte Jeng Tran mit 150 Holz.

Frauen: Stadtmeisterin wurde Diana Tran mit 150 Holz, gefolgt von Maria Mohr, die auf 142 Holz kam. Dritte wurde Ulla Stark mit 135 Holz.

B-Jugend: Bei den B-Jugendspielern (bis 14 Jahre, 30 Wurf in die Vollen) siegte Sebastian Klöckler mit 158 Holz, gefolgt von Leo Steindl mit 155 Holz, und den dritten Platz erzielte Melissa Tran mit 147 Holz.

Mannschaften: Unter den 14 teilnehmenden Mannschaften wurde hart gekämpft. Es gewann die Mannschaft „SPC“ mit 503 Holz, gefolgt von der Mannschaft „Hau Ruck“ mit 480 Holz und dritte Mannschaft wurde „An die Bande“ mit 477 Holz.