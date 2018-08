Julia Gralki ist die Schnellste in Bad Wurzach

Mit einer schnellen Zeit von 24:24 Minuten hat Julia Gralki vom LTC Wangen den Stadtlauf in Bad Wurzach über 6,7 Kilometer gewonnen. Stephanie Wunderle von der SG Niederwangen wurde Dritte, ihr Teamkollege Christof Briegel schaffte es bei den Männern in die Top Zehn.

Perfektes Laufwetter wurde den Läufern beim 29. Wurzacher Stadtlauf geboten. Auf der 6,7 Kilometer langen flachen Rundstrecke, die fünfmal umlaufen werden musste, nahmen 39 Frauen und 74 Männer teil. Neun Läufer der SG Niederwangen waren mit vier Treppchenplätzen erfolgreich am Start.

Den Sieg holte sich aber eine Wangenerin. Mit einem gleichmäßigen Tempo ging Julia Gralki das Rennen an und war auch in der Sprintwertung in der dritten Runde schon mit einem deutlichem Vorsprung an der Spitze des Frauenfeldes. Ihre 14-jährige Schwester Maja Gralki freute sich über ihren Sieg in der Jugendklasse, den sie souverän in 4:54 Minuten über die 1,5 Kilometer holte.

Christof Briegel war ebenfalls schnell unterwegs und lief als sechster Mann in die Top Zehn. Mit einer Zeit von 24:10 Minuten sicherte er sich den dritten Platz der M20. Spannend war es bei der nächsten SGN-Gruppe. Bernd Ohlinger (25:42), Stephanie Wunderle (25:48), Markus Hirsch (26:03) und Philipp Groll (26:16) liefen den Wettkampf fast gemeinsam. Im Schlusssprint kam Ohlinger knapp vor Wunderle ins Ziel, die Dritte bei den Frauen wurde. Bis 300 Meter vor dem Ziel lag Wunderle noch auf Rang zwei hinter Julia Gralki, ehe sie noch von Paulina Wolf überholt wurde. Wunderle gewann ihre Altersklasse W30. In der Sprintrunde überholte Hirsch seinen Teamkollegen Ohlinger, dann musste der SGN-Sportler doch leicht abreißen lassen. Ohlinger wurde noch Dritter in der starken Klasse M40.

Sabrina Beck steigert sich im Vergleich zum vorletzten Jahr um mehr als drei Minuten. Sie erreichte als Siebte Frau das Ziel und wurde Zweite in der W30 (28:08). Alois Wittmann von der SGN belegte den neunten Platz der M50 in einer Zeit von 27:58 Minuten. Jürgen Wunderle kam im Mittelfeld ins Ziel (29:56). Vera Gloger wurde in 31:10 Minuten 14. in der Gesamtwertung der Frauen und Sechste in der W40.

In der dritten Runde, die als Sprintrunde ausgezeichnet worden war, wurden die schnellsten fünf Läuferinnen sowie die ersten 15 Männer noch zusätzlich belohnt. Vonseiten der SG Niederwangen erhielten Stephanie Wunderle (Dritte), Christof Briegel (Sechster), Markus Hirsch (14.) und Bernd Ohlinger (15.) eine Belohnung.