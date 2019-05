Julia Fitz dominiert Dressurturnier

Der Reit- und Fahrverein Bad Wurzach hat auf dem neuen Platz bei der Reithalle sein Dressurturnier veranstaltet. Bei elf Prüfungen gab es 304 Starts.

Los ging es mit der Reitpferdeprüfung. Hier gewann Katharina Arnegger vom RFV Zollenreute mit Zalino. Dass sie gute Arbeit leistet bewies sie auch mit ihrem zweiten Pferd Fleurette, mit dem sie hinter Marcel Wolf mit Dantissimo vom RFV Bad Waldsee den dritten Platz belegte. Dasselbe gilt auch für Yvonne Lommel (RFV Isny-Rohrdorf), die mit Fiero Grande den vierten Platz und mit Fine Time gemeinsam mit Maria Guter vom RFV Hauerz auf Cerpico den geteilten sechsten Platz belegte.

Die Dressurpferdeprüfung Kl. A ging an Margit Hagel mit Rocky, die mit Bonnie noch zusätzlich den vierten Platz erreichte. Marcel Wolf brachte Little Rouletto auf den dritten Rang. Ebenfalls zwei Pferde brachte Julia Fitz vom gastgebenden RFV in die Wertung, Mit Danza Haviva wurde sie Fünfte und mit Dark Amber kam sie auf den geteilten elften Platz. Sandra Stezaly (PSV Leutkirch Haid) erreichte mit Fanta Vier unter 33 Startern Rang sieben.

Mit drei Pferden zur Prüfung

Gleich drei Pferde brachte Margit Hagel in der Dressurpferdeprüfung Kl. L in die Platzierung, mit Rocky gewann sie, Ghazal brachte sie auf den geteilten vierten und Bonnie auf den geteilten sechsten Rang. Lorena Wolf vom RFV Wolfegg belegte hier mit Domino Platz drei.

Die Dressurprüfung Kl.A gewann Katharina Hehle vom RFG Oberreute Ihlingshof, hier belegte Johannes Hagel vom RFV Zollenreute mit Avantino den dritten Platz, Franziska Gelle vom RFV Staibshof mit Cassian den geteilten sechsten Platz.

Die Dressurprüfung Kl. L Trense mit 40 Startern ging an Victoria Amann mit Despina vom RC Risseg, Johannes Hagel schaffte mit Avantino den geteilten siebten Platz.

Mit der Dressurreiterprüfung Kl. M startete Julia Fitz vom RFV Bad Wurzach ihren Siegeszug. Mit der Tagesbestnote von 8,3 gewann sie auf Semper Fi mit weitem Abstand vor Lisa Buchhold vom RVgg Biberach. Louisa Popp vom Reitstall Popp in Ellwangen wurde Achte, Marie und Nicole Bopp (ebenfalls aus Ellwangen) teilten sich den neunten Rang.

Mit der Dressurreiterprüfung Kl.A , die Sabine Scherer vom RFV Blaubeuren mit Catoo Royal gewann und Julia Gindele vom gastgebenden RFV mit Marylou auf den fünften Platz kam, endete der zweite Turniertag. Vielversprechend begann der Sonntag für Louisa Popp vom Reitstall Popp, die für den RC Rissegg bei der Dressurprüfung Kl. L Kandare am Start war. Sie belegte ihrem Pferd Daiquiri hinter Sonja Eble auf Ivory (RVgg Biberach) den hervorragenden zweiten Rang, vor ihrer Vereinskollegin Victoria Ammann.

Die sehr selten gerittene Dressurprüfung Kl. L-Kür ging an Melanie Gaus mit Marcella von der RG Baindt, vor Ronja Flax auf Don Royal, Celine Buhmann mit Rafinesse, Anne Schlor mit Ivanhoe Go , Ramona Gührer auf Encantaro und Ulrike Schlichter mit ihrem Pferd Kim.

Erneut mit Tagesbestnote 8,3 gewann Julia Fitz wieder mit ihrem Semper Fi die Dressurprüfung Kl. M-Trense, ebenfalls mit großem Vorsprung zum Zweitplazierten Andreas Fessler. Als I-Tüpfelchen für diese Prüfung brachte sie noch ihr zweites Pferd Dark Rose auf Platz fünf. Bei der abschließenden Dressurprüfung Kl. M-Kandare lief es für sie nicht mehr so gut. Dennoch schaffte sie es beim Sieg von Corinna Peter mit Royal Universe (8,2, PSV Leutkirch-Haid) mit beiden Pferden in die Wertung.