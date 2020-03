Jugendmusikschule entwickelt kreative Unterrichtskonzepte

(sz) - Wegen der Corona-Krise muss sich derzeit auch die Jugendmusikschule umstellen. Junge Schüler der Jugendmusikschule stehen dementsprechend vor ganz neuen Herausforderungen: „Die normalen Unterrichtsstunden können derzeit nicht stattfinden“, schreibt die Jugendmusikschule in einer Pressemiteilung. Die Lehrer hätten aber in den letzten Wochen zahlreiche Ideen entwickelt, um den Musikunterricht zumindest eingeschränkt weiterführen zu können.

„Aufgrund der Situation, dass die Schüler nicht mehr direkt zum Unterricht kommen können, haben sich unsere Lehrer Einiges einfallen lassen“, so Jugendmusikschulleiterin Petra Springer. „Bislang hatten wir keine Ahnung, wie schnell wir uns auf eine komplett neue Situation einstellen können. Eine Digitalisierung des Musikunterrichts war für uns alle bisher unvorstellbar – jetzt stecken wir mittendrin!“

Klavierunterricht per Skype

Die bisherigen Erfahrungen und Rückmeldungen seien dabei durchweg positiv, so Springer weiter. Martina Wolf, Klavierlehrerin an der Jugendmusikschule, unterrichte beispielsweise seit einer Woche per Skype ihre Schüler. Über Tablet oder Smartphone würden diese den Anweisungen ihrer Lehrerin folgen. Bei den jüngeren Kindern seien die Eltern zusätzlich mit dabei und dies habe bisher auch wirklich gut funktioniert, heißt es in der Mitteilung.

Weitere Kollegen an der Musikschule würden ähnlich verfahren, Aufgaben und Noten über E-Mail oder Whatsapp verteilen und sich die „Hausaufgaben“ durch Vorspielen der Übungsstücke von den Schülern dann per Video aufnehmen lassen. Anschließend gebe der jeweilige Lehrer dann wieder sein Feedback online oder per Telefon. Georg Stankalla, Klarinetten und Saxophonlehrer, ist sich sicher, dass er auch in Zukunft die Schüler öfter mal ihre „Hausaufgaben“ so aufnehmen lassen werde. „Diese Woche haben einige Schüler mehr geübt als sonst! Die kleine Ausrede ,Zuhause hat es noch geklappt’ funktioniert bei einer digitalen Aufnahme nämlich nicht mehr.“

Schwieriges Zusammenspiel

Die größten Beschränkungen gibt es laut Mitteilung im Bereich des Zusammenspiels, berichtet Petra Springer zu den Herausforderungen des digitalen Unterrichts. Durch die minimale zeitliche Verschiebung sei etwa ein Zusammenspiel von Schüler und Lehrer nicht möglich. „Und natürlich ist es einfacher, Dinge wie die Haltung eines Instruments oder ähnliches persönlich zu erklären“.

Kreative Aufgaben

Von Dorith Strobel, die Gitarre, Keyboard, Blockflöte und Elementare Musikpädagogik unterrichtet, bekommen die Kinder derzeit täglich kleine "Übeeinheiten", im Moment passend zum Beethoven-Jahr kleine Rätsel rund um das Thema Beethoven. Die Allerkleinsten dürfen mit Wolle zu Hause Notenschlüssel aufkleben. Sogar Noten und Notenlinien mit Straßenmalkreide zu Hause im eigenen „Hof“ aufzuzeichnen gehören mit zu den kreativen Aufgaben. Andrea Mall als Verantwortliche für die „Mutter-Kind-Kurse“ hat zudem zu all den anderen Angeboten über ihren „Youtube-Kanal“ eine Unterrichtsstunde für die Teilnehmer eingestellt.