Jugendliche legen mehr als 13 000 Kilometer zurück

Mehr als 13 000 Kilometer haben die Schülerinnen und Schüler des Bad Wurzacher Gymnasiums Salvatorkolleg bei ihrer Laufchallenge, Ersatz für den Sponsorenlauf, zurückgelegt.

Wir haben das symbolisch als die Strecke von Bad Wurzach nach Tokio interpretiert, so hat die Schule sozusagen einen Staffellauf zu den olympischen Spielen gemacht.

Die ersten drei Plätze gingen an die Klasse 7c (3. Platz, 1072 km), Klasse 7a (2. Platz, 1154 km) und Klasse 6c (1. Platz, 1448 km). Alle Klassen haben einen kleinen Preis in Form von Süßigkeiten erhalten. Die ersten drei Plätze haben zusätzlich 50, 100 und 150 Euro Preisgeld, gesponsert vom Ehemaligenverein des Salvatorkollegs, erhalten.

Für jeden zurückgelegten Kilometer – möglich waren spazieren, walken, rennen, wandern oder inlinern – haben sich die Jugendlichen einen Sponsor gesucht, der pro Kilometer eine gewisse Summe zählt. Das Gesamtergebnis wird derzeit ermittelt.

Das von den Schülerinnen und Schülern erlaufene Geld wird an drei Organisationen gespendet: die Villa Kunterbunt in Indoensien, die von zwei ehemaligen Salvatorkolleg-Schülerinnen initiiert wurde; das Waisenhaus in Douala/Kamerun, das vom ehemaligen Kolleg-Lehrer Tobias Amelung mitgegründet wurde; und an die Indien-Kinderhilfe Oberschwaben in Bad Wurzach.