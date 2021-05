Jugendliche können noch bis Sonntag abstimmen

Seit 24. April läuft das Jugendhearing in Bad Wurzach. Bis einschließlich 16. Mai können Jugendliche noch digital auf der Plattform www.wirfürwurzach.de über die im Rahmen des Hearings eingebrachten Ideen und Vorschläge abstimmen, teilt die Verwaltung mit.

Vor einigen Wochen wurden über den Jugendbeauftragten Markus Brandstetter alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom zehnten bis einschließlich dem 25. Lebensjahr schriftlich eingeladen, zunächst eigene Ideen in den Prozess mit einzubringen und dann bis 16. Mai über die gesammelten Vorschläge zu entscheiden. Die Einladung enthielt für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer einen eigenen „Nickname“ und ein eigenes Passwort, um eine anonymisierte Teilnahme an der Umfrage zu ermöglichen.

„Ein Dank geht an alle, die sich bisher schon beteiligt haben“, so Brandstetter. „Wir würden uns aber natürlich freuen, wenn sich bis Sonntag noch viele weitere junge Menschen dem Voting anschließen, um möglichst aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.“ Hier könne jeder der Jugendlichen mit seiner Stimme entscheiden, was ihm wichtig oder am Wichtigsten sei.