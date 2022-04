Die Jugendfeuerwehr Bad Wurzach wird 40 Jahre alt. Mit der seit 1982 organisierten Jugendarbeit stelle die Bad Wurzacher Wehr eine ältesten Jugendfeuerwehren des Landkreises Ravensburg, berichtet die Jugendfeuerwehr. Dieser runde Geburtstag soll im Laufe des Jahres mit verschiedenen kleineren Veranstaltungen gefeiert werden.

Im Juni 1982 wurde die Jugendfeuerwehr Bad Wurzach, bestehend aus damals sieben Jungen, unter der Leitung von Gerd Sonnenmooser und Hermann Hartmann gegründet. „Mittlerweile ist viel passiert. Die Jugendfeuerwehr Bad Wurzach zählt heute zu einer der wichtigsten Säulen der Nachwuchsgewinnung für die Freiwillige Feuerwehr“, heißt es in einer Mitteilung der Jugendfeuerwehr. In der nunmehr 40-jährigen Geschichte konnten dadurch auch eine Vielzahl an Jugendlichen nach Vollendung ihres 18. Lebensjahres in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr übernommen werden.

Derzeit bestehe die Jugendfeuerwehr aus acht Mädchen und 40 Jungen. Leider habe sich auch hier durch die Corona-Pandemie die frühere Mitgliederzahl reduziert. Deshalb sei die Jugendfeuerwehr immer auf der Suche nach neuen Gesichtern ab dem Alter von zehn Jahren.

In regelmäßigen Probenabenden, die bereits seit der Gründung alle zwei Wochen außerhalb der Schulferien donnerstags von 18.30 bis 20 Uhr stattfinden, werden die Kinder und Jugendlichen spielerisch mit der Technik, der Vorgehensweise und der Organisation der Feuerwehr auf den späteren Einsatzdienst vorbereitet.

Selbstverständlich bestehe die Jugendfeuerwehr aber nicht nur aus Ausbildungsdiensten. Auch Freizeitaktivitäten werden regelmäßig angeboten, wie etwa Ausflüge oder die Teilnahme am großen Kreis-Zeltlager. „Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen eine außerschulische Aktivität und Freizeitbeschäftigung zu bieten, die Spaß und Lehrreiches vereint“, so die Jugendfeuerwehr.

Das große Jubiläumsjahr werden die angehenden Feuerwehrler mit verschiedenen kleineren Veranstaltungen begehen. Das erste Event fand dabei bereits statt: Am Fit-Fun-Shopping Tag war die Jugendfeuerwehr wie gewohnt im Hof des Schlosses vertreten. Mit Spritzenhäuschen und einem echten Löschfahrzeug war für Jung und Alt etwas geboten. Ebenso betreute sie die Feuerwehr-Hüpfburg bei der BAG.

Geplant sind weitere Veranstaltungen, wie etwa ein „Tag der Jugendfeuerwehr" auf dem Klosterplatz, öffentliche Schauübungen in allen Ortschaften, eine Leistungsabnahme und ein interner Festakt. Die komplette Jugendfeuerwehr Bad Wurzach würde sich sehr über zahlreichen Besuch bei den Events freuen.