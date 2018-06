Jugendchor hat 40. Geburtstag gefeiert

Mit einem gelungenen Festgottesdienst, für den die Chorleiterin Bernadette Vogt die Jugendmesse „Missa 4 You(th)“ von Tjark Baumann einstudiert hatte, ist der 40. Geburtstag des Jugendchors am Tag der Geburt von Johannes dem Täufer gebührend gefeiert worden.

Dafür hatte Vogt zu den rund 30 Sängern noch einmal so viele Ehemalige gewinnen können. Der Jugendchor wurde vom damaligen Stadtpfarrer Monsignore Karl Rupp 1978 gegründet und erlebte in diesen 40 Jahren viele Höhen und Tiefen. Umso erfreuter war Vogt, dass auch einige der Gründungsmitglieder wie Karl-August Mohr und Karl-Heinz Buschle viele spätere Generationen trotz der relativ kurzen Vorbereitungszeit von fünf Wochen die Jugendlichen nicht nur gesanglich unterstützten. Denn mit Wolfgang Miller saß noch ein Gründungsmitglied am gegenüberliegenden Ende der Kirche auf dem Orgelbock. Trotz der geringen Probenzeiten zeigte sich die Chorleiterin mit dem Ergebnis der fetzigen, aber nicht ganz leichten Messe sehr zufrieden.

Stadtpfarrer Stefan Maier sagte in seiner Predigt: „Der Chor ist mit 40 Jahren nicht mehr jugendlich.“ Es sei zwar seit 40 Jahren derselbe Chor, und doch wiederum nicht, weil immer ein Kommen und Gehen geherrscht habe. Bei einer der letzten Proben habe er einige von den „Jungen“ und einige Ehemalige gefragt, was der Jugendchor für sie bedeutet: „Der Jugendchor war eine gute und wichtige Zeit für unser Leben, es sind Freundschaften fürs Leben entstanden und das wichtigste, eine Bindung an die Kirche, die bis heute gehalten hat.“

Nach dem Schlusssegen des Gottesdienstes brandete großer Applaus für die musikalische Darbietung von Chor und Band auf. Stadtpfarrer Maier lud alle Kirchgänger und Sänger in die Festhalle zum Sommerfest der Kirchengemeinde St. Verena ein.