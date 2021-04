Jugendbeteiligung erhält neues Konzept

Das Jugendhearing 2021 in Bad Wurzach beginnt am Samstag, 24. April, in digitaler Form. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Nachdem die geplante „Live-Befragung" im Kurhaus 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste und auch sonst keine Möglichkeit bestand eine Aktion mit mehr als 100 Personen anzubieten, wurde über den Sommer 2020 ein neues Konzept zur Jugendbeteiligung erarbeitet.

Jugendliche werden eingeladen

Im April diesen Jahres ist es soweit: Alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 10. bis einschließlich dem 25. Lebensjahr werden dazu von Markus Brandstetter, dem Jugendbeauftragten der Stadt Bad Wurzach, schriftlich eingeladen. Durch den Brief erhält jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer einen eigenen Nickname und ein eigenes Passwort, sodass anonymes Arbeiten möglich ist.

Die Medienagentur Werwolf Media hat für die zukünftige Jugendarbeit in Bad Wurzach die Homepage www.wirfürwurzach.de erstellt. Über diese Plattform wird auch die Jugendbefragung stattfinden.

Wünsche werden bewertet

Wünsche, Ideen und gute Verbesserungsvorschläge der Jugendlichen werden hier gerne angenommen, gesammelt, ausgewertet und durch ein anschließendes „Voting“ bewertet. Hier können dann die Jugendlichen mit ihrer Stimme entscheiden, was ihnen wichtig oder am Wichtigsten ist.

Aktivenrat bestimmt mit

Wer sich für die Jugendarbeit engagieren möchte, wird von Markus Brandstetter in den geplanten „Jugend-Aktivenrat“ eingeladen. Der „Aktivenrat“ versucht in Zukunft, auf angesprochene Themen einzugehen und geplante Projekte umzusetzen, indem er in den aktiven Austausch mit dem Stadtrat geht.

„Auch wenn Corona unser Leben beeinträchtigt, sollten wir den Blick nach vorne nicht verlieren“, so Brandstetter. Welche Ideen und Vorschläge hat die „neue Generation“, was können sie für ein friedliches und zufriedenes Miteinander beitragen? Was muss in Bad Wurzach oder in den Teilorten verbessert werden? Diese und viele weitere Fragen werden durch das Online-Jugendhearing gestellt.