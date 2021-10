Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Grundschule Arnach hat sich am 24.09.2021 an der bundesweiten Aktionswoche zu „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ beteiligt. Unter dem Motto: „Spiel-Spaß-Laufen“ absolvierten die Arnacher Grundschüler von Klasse 1 bis 4 einen Orientierungslauf. Gruppenweise mussten die 85 Schüler rund um und auf dem Schulgelände acht Stationen ablaufen. Jede Station war mit einer anderen Farbe gekennzeichnet sowie der Weg dorthin mit Pfeilen in der entsprechenden Farbe markiert. Die Stationen waren mit einer altersgerechten Frage versehen, die die Schüler beantworten mussten. Die Dritt- und Viertklässler konnten im Anschluss ihr sportliches Können bei verschiedenen Staffelspielen wie z.B. Kistenwurf, Eierlauf, Steintransport und Fußball-Torschuss messen. Zum Abschluss an den gelungenen Sporttag erhielt jedes Kind eine Urkunde von der Deutschen Schulsportstiftung.