Josef Rief begrüßt Wirtschaftsminister Peter Altmaier in Biberach

Auf Einladung des Biberacher Wahlkreisabgeordneten Josef Rief (CDU) kommt der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zu einer Wahlkampfveranstaltung am Mittwoch, 8. September, um 20.15 Uhr nach Biberach ins Stadion. Er spricht zum Thema: „Wie entwickelt sich die Wirtschaft in Deutschland und weltweit angesichts aktueller Krisen?“ Der CDU-Minister will den Weg vorstellen, wie Deutschland das weltweit erste klimaneutrale Industrieland werden soll. Und wie das durch Anreize und Innovationen und nicht durch Verbote geschehen soll. Dazu gehören laut Ankündigung auch der Breitbandausbau, Verbesserungen der Donautalbahn und die RegioS-Bahn sowie der Ausbau der B312, B311, B465 und B30 sowie der Ausbau der Radwege.