Josef bleibt weiterhin alleine – Zweite Säule fachmännisch abgebaut

Ein Leutkircher Steinmetz-Fachbetrieb hat am Donnerstagvormittag mit dem Abbau der beschädigten Säule in der Herrenstraße begonnen. Durch einen Unfall war diese so in Mitleidenschaft gezogen, dass eine oberflächliche Reparatur ausgeschlossen ist. Für die Abbaumaßnahme musste die Herrenstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Steinmetze vor Ort trennten die einzelnen Tuffsteinringe sorgfältig voneinander und verluden sie zum Abtransport in die heimische Werkstatt. Schadhafte Stellen werden ausgebessert und kaputte Steine komplett ersetzt, damit im nächsten Frühjahr der Aufbau a wieder erfolgen kann. Für den verbleibenden Josef werden es weitere, einsame Monate. Während Maria den kalten Winter im Warmen verbringen darf, behütet er den Eingang zu Bad Wurzach ganz alleine. Foto: Hofer-Runst