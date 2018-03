Joschis Dorfladen kommt gut an

Während vielerorts Dorfläden um ihr Dasein bangen müssen, freut sich Joachim Leupolz, Inhaber von „Joschis Einkaufsparadies“ in Eintürnen, über einen guten Zulauf.

Geführt wird das Lädele am Eck mittlerweile in dritter Generation. Bereits Leupolz’ Großvater betrieb das kleine Geschäft als Gemischtwarenhandlung.

In seinem kleinen Dorfladen führt „Joschi“, wie ihn die Eintürner rufen, alles, was zum täglichen Bedarf gehört. Angefangen von Fleischwaren und Molkereiprodukten, angeliefert von regionalen Herstellern, über frisches Gemüse bis hin zu Gebrauchsartikeln. Auch an die geliebten Haustiere hat Leupolz bei der Sortimentszusammenstellung natürlich gedacht.

Auch an Getränken fehlt es nicht. Wer für ein spontanes Grillfest Brennspiritus benötigt, wird fündig. Süßes gibt es im Laden zur Genüge. Für Kurzentschlossene hält Leupolz in seiner Kühltheke verschiedene Pizzen oder sonstige Tiefkühlprodukte bereit.

Jedoch zählt in der Arnacher Straße 13 nicht nur das Sortiment. Vielmehr steht hier noch das persönliche Gespräch zwischen Kunden und Inhaber im Vordergrund. So hat Leupolz stets für jeden Kunden einige nette Sätze parat – bei den Stammkunden wird schnell ein Plausch über das Dorfgeschehen daraus.

Getränkekistenschleppen gibt es für Kundinnen von Joschis Einkaufsparadies nicht. Denn für Leupolz als ausgemachtem Gentleman ist selbstverständlich, dass er diese nicht nur verkauft, sondern natürlich ins Auto verlädt.

Unterstützt wird der Einzelhändler von den beiden Teilzeitkräften Renate Dorsch und Margit Kessler.

Nicht immer sei die Lage des Dorfladens so zufriedenstellend gewesen wie aktuell, erzählt er. In den Zeiten, als ein Discounter nach dem anderen in der Region aus dem Boden geschossen sei, habe der kleine Laden schon zu leiden gehabt. „Wir dachten damals auch ans Aufhören. Aber ich stelle fest, dass die Leute inzwischen umgedacht haben“, so Leupolz.

Die Bevölkerung würde immer mehr die Nahversorgung schätzen. „Natürlich sind aber nach wie vor Kunden dabei, die nur kommen, wenn sie eine Hefe benötigen“, sagt der Geschäftsinhaber – und auch die seien bei ihm willkommen.

Ein absoluter Pluspunkt für ihn sei die Lage direkt an der Hauptstraße. Denn mit seinem Imbissangebot bietet der kleine Dorfladen berufstätigen Personen oder Pendlern die Möglichkeit, sich hier ein kleines Vesper aus der warmen Theke, beispielsweise einen Leberkäswecken oder ein Fleischküchle zu holen. „Die kaufen dann oftmals hier auch noch ein. Als die Durchfahrt von Rohrbach kürzlich gesperrt war, habe ich das am Umsatz schon gemerkt“, meinte Leupolz.

„Solche Läden müssen einfach unterstützt werden“, sagt Anna-Elisabeth Engler, die regelmäßig zum Einkaufen ins kleine Lädele kommt.