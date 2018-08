Jonas Altenried ist nicht zu schlagen

Der Ackercross des MSC Bad Wurzach in Knetzenweiler bei Bad Wurzach hat für viele Motocrosser fast schon legendären Charakter. Für den MSC Isny startete unter anderem Jonas Altenried in der Klasse 3.

Schon im Training zeigte Jonas Altenried seine Stärke und kam mit der Strecke bestens zurecht. Souverän gewann er beide Rennläufe. Im zweiten Lauf hatte der Isnyer sogar einen Start-Ziel-Sieg. Völlig souverän fuhr Altenried dabei auch die mittlerweile zerfurchte Strecke und ließ seine Konkurrenz hinter sich. Schon im ganzen Jahr zeigt der junge Motocrosser auch beim BW-Cup stetig, was in ihm steckt. Er verbessert sich kontinuierlich und ist immer häufiger auf den vordersten Plätzen zu finden.

In den höheren Klassen wurde nur der Vorlauf nach Plan gefahren. Aufgrund stark beeinträchtigter Sicht durch die hohe Staubentwicklung entschied sich der MSC Bad Wurzach für Änderungen bei der Durchführung der Rennen. Es starteten immer vier Fahrer gegeneinander, je nach Platzierung im Vorlauf. Christian Forderer vom MSC Isny sicherte sich hinter Jonas Wolf den zweiten Platz in der Klasse 4, Gruppe A. Luca Binder wurde hier Sechster. Timo Schwarz landete in Klasse 4, Gruppe D, auf Rang vier.