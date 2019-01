Johanna und Josef Mutter aus Bad Wurzach feiern ihre Goldene Hochzeit

Im reiferen Alter noch fit bleiben, sich selbst versorgen und was unternehmen können: Diesen Wunsch haben auch Johanna und Josef Mutter, die am vergangenen Donnerstag in ungemein geistiger und körperlicher Frische ihre Goldene Hochzeit feierten.

„Immer aktiv und mobil bleiben“, so lautet ihr offensichtlich wirksames Rezept, ergänzt durch einen festen Zusammenhalt in fünf bewegten Ehejahrzehnten: „Es ist nicht die ewig grenzenlose Liebe, es sind Geduld, Stehvermögen und die Fähigkeit, nicht nachzutragen und zu vergeben“, so die Mutters, „die grundsätzlich nicht im Streit den Tag beenden“.

Geboren wurde Josef Mutter in einem bayrischen Dorf bei Penzberg und wuchs dort die ersten drei Jahre in einer Selbstversorger-Landwirtschaft auf. Es folgten der Umzug ins schwäbische Bobingen, der Abschluss der Mittleren Reife, die Ausbildung zum Großhandelskaufmann und zwölf Jahre bei der Bundeswehr, die er als Oberfeldwebel und mit dem Fachabitur verließ. Johanna Mutter wuchs von Anfang an in Bobingen auf und arbeitete als gelernte Verkäuferin in einem Damen-Oberbekleidungsgeschäft.

Zum ersten Mal sich näher gekommen sind sich die Beiden 1967 in einem Eiscafé, wo Josef die junge Johanna mit Erfolg zum Bleiben veranlasste: „Bleib bei mir, da bist Du besser aufgehoben als beim Kartenspiel.“ Zügig erfolgte die Verlobung und am 17. Januar 1969 die Hochzeit. Aus der Ehe erwuchsen eine Tochter und ein Sohn. Aufgrund beruflicher Wechsel des Vaters in jeweils leitenden Aufgaben war die Familie wiederholt auf Achse, um dann vor 25 Jahren nach Bad Wurzach (Josef Mutter: „Des isch a netts Städtle“) zu ziehen. Kaum waren die Kinder flügge, arbeitete Johanna im Modehaus und bis zur Rente in der Leutkircher Firma Gruschwitz. Nun im Ruhestand kann das rüstige Jubelpaar ausgiebig seinen gemeinsamen Hobbies nachgehen: Bergwandern, Radfahren, Tanzen und mehrmals wöchentlich „Autos überführen“.

Josef Mutter ist zudem Mitglied im Tennisclub und seit zehn Jahren dessen Vorsitzender. Nach seiner mit Schmunzeln begleiteten Aussage sind auch im Haus am Sonnenbergweg die Aufgaben klar verteilt: „Sie darf kochen und backen und ich essen und trinken.“