Jetzt wird’s konkret: Auch Bad Wurzach muss Energie sparen

In der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause geht es ums Geld und ums Bauen. Die Sitzung beginnt am Montag, 25. Juli, 19 Uhr, im Kursaal.

Der geplante Neubau einer Wohnanlage im Breiteweg – dort, wo derzeit noch der ehemalige Edeka steht – wird in dieser Sitzung nochmals thematisiert. Anwohner sind, vorsichtig ausgedrückt, mit diesem Bau nicht glücklich. Andererseits schafft die Anlage zentrumsnah zahlreiche Wohnungen und dies ohne neue Flächen zu verbrauchen.

Bauflächen schaffen

Ebenfalls Baufläche geschaffen werden soll in der Ziegelwiese Süd, dort allerdings für Gewerbe. Auch darüber wird der Gemeinderat zu sprechen haben. Selbst (um)bauen will die Stadt am Grünen Hügel, wo der Wohnmobilstellplatz saniert und erweitert werden soll. Die Vergabe der Landschaftsbauarbeiten steht am Montag auf der Tagesordnung.

Ums Geld geht es im Quartalsbericht des Kämmerers. Dieser könnte Fingerzeige geben, wohin die finanzielle Reise der Stadt in diesem Jahr geht. Weil aber niemand absehen kann, wie sich die Corona-Pandemie ab Herbst entwickelt und, vor allem, in welche Regionen die Energiepreise noch klettern, wird Kämmerer Stefan Kunz beim Ausblick ein Stückweit gezwungen sein, im Nebel zu stochern.

Kißlegg kappt Warmwasser

Ums Geld, vor allem aber um die Versorgungssicherheit der Menschen, geht es, wenn die Verwaltung aufzeigt, welchen Beitrag die Stadt zum Energiesparen leisten kann und will. Bislang verhielt sie sich in diesem Punkt mit konkreten Maßnahmen eher zurückhaltend. Andere Kommunen scheinen da schon weiter. Kißlegg hat beispielsweise bereits alle öffentlichen Duschen vom Warmwassernetz genommen. Wangen will während der Heizperiode die Maximaltemperatur in öffentlichen Gebäuden auf 20 Grad Celsius beschränken.