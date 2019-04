Jetzt sind die Bürger gefragt

Wie soll der im Frühjahr 2017 eingeweihte Klosterplatz weiterentwickelt werden? In der Sitzung am Montagabend hat der Gemeinderatsausschuss für Technik und Umwelt beschlossen, bei dieser Frage die Bürger direkt miteinzubeziehen. Bis Ende Juni können diese ihre Ideen und Vorschläge für eine bessere Beschattung und eine mobile Möblierung des Platzes einreichen. Die dann alle an den Ausschuss weitergegeben werden. Allerdings gibt es ein paar Rahmenbedingungen, die die Bürger bei ihren Vorschlägen berücksichtigen sollten.

Ziel der Weiterentwicklung soll zum einen sein, eine bessere Beschattung des Platzes zu erreichen. Denn die bisherigen Erfahrungen hätten gezeigt, dass sich der Platz insbesondere an warmen Tagen recht schnell und stark erwärme, was den Aufenthalt tagsüber teilweise eher unangenehm mache, etwa bei Veranstaltungen wie der Verabschiedung des früheren Bürgermeisters Roland Bürkle, erklärt Bürgermeisterin Alexandra Scherer. Zum andern gebe es den Wunsch, den Aufenthalt auf dem Platz außerhalb von Veranstaltungen noch attraktiver zu machen und den Platz so mehr zu beleben. Dazu soll die angedachte mobile Möblierung beitragen.

Barrierefreiheit muss bleiben

Wie genau die beiden Ziele erreicht werden, dazu sind nun die Bürger aufgerufen, Umsetzungsideen einzureichen. Allerdings sollten diese Vorschläge gewisse Rahmenbedingungen berücksichtigen. Wie etwa die umfassende Nutzbarkeit des Platzes als Veranstaltungsort. Laut Scherer war das bei der Planung ein Ziel, dass man erreicht habe, wie die letzten beiden Jahre gezeigt hätten. Weiter sollten vorgegebene Leitungsführungen und Anschlüsse, die bestehenden Feuerwehrzufahrten und Rettungswege sowie Fragen der Verkehrssicherheit und Sturm- oder Absturzsicherheit in den Ideen berücksichtigt werden. Ebenso wie die generelle technische Umsetzbarkeit und die Kosten der Vorschläge. Ein wichtiger Punkt, so Scherer, ist auch die Berücksichtigung der Barrierefreiheit des Platzes: „Das ist hervorragend gelungen und das würden wir gerne so beibehalten.“

Denkmalschutz als Einschränkung

Ein Punkt beim Formulierungsvorschlag, den die Stadtverwaltung nach einem entsprechenden Antrag aus dem Gemeinderat ausgearbeitet hat, der von Stadträten in der Sitzung als typisches Beispiel von „Beamtendeutsch“ kritisiert wurde, war der Punkt „Erhalt geschaffener Sichtbeziehungen“. Wie Scherer erklärte, geht es bei dieser Einschränkung um den Denkmalschutz, der das Ensemble Kirche und Maria Rosengarten schützt. Generell müsse zu baulichen Veränderungen in der Umgebung deswegen immer das Denkmalamt befragt werden. „Da sind nicht mal wir Herr des Verfahrens“, erklärt die Bürgermeisterin.

„Umständlich und nicht bürgerfreundlich“

Neben mehreren Stadträten kritisierte auch der Hauerzer Ortsvorsteher Kurt Miller – „wenn ich das lese, bekomme ich die Krise“ – den vorgestellten Formulierungsvorschlag, den er als „umständlich und nicht bürgerfreundlich“ bezeichnete. Für Stadtrat Armin Willburger rege der Formulierungsvorschlag deswegen „nicht zur Teilnahme an“. Einen alternativen Vorschlag zur Formulierung, die den Räten als Vorlage im Voraus bekannt war, hatte sowohl die beiden als auch die anderen Räte aber nicht. Als Kompromiss einigte man sich darauf, den Aufruf ohne die Rahmenbedingungen in der Bürger- und Gästeinformation vom 24. April zu veröffentlichen – und die einzelnen zu beachtenden Rahmenbedingungen dafür auf der Homepage der Stadt zu veröffentlichen. Auf Anregung von Stadtrat Michael Thum wird dort auch ein Lageplan des Platzes veröffentlicht.

So sieht der Ablauf aus

Der beschlossene Ablauf sieht nun wie folgt aus: Die Stadtverwaltung sammelt die eingegangenen Vorschläge und leitet diese nach der Konstituierung des neuen Gemeinderats an den Ausschuss weiter. Scherer betonte, dass die Verwaltung lediglich eine erste Einschätzung der Machbarkeit, aber generell keine Wertung vornehmen werde. Dazu gehöre auch, dass jeder Vorschlag an den Ausschuss weitergegeben werde. Grund für die relativ lange Laufzeit des Verfahrens, die Stadtrat Matthias Vogt kritisierte, ist laut Scherer die Kommunalwahl Ende Mai. In dieser Übergangsphase dürfe der „alte“ Gemeinderat solche grundlegenden Entscheidungen nicht mehr fällen.

Nach der Beschlussfassung zeigte sich Scherer erfreut über die „ganz tolle Diskussion“ zur beschlossenen Bürgerbeteiligung, „einem Thema, das neu ist in unserer Stadt“.

So können Vorschläge eingereicht werden

Vorschläge können bis zum 30. Juni bei der Stadtverwaltung eingereicht werden: Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement, Schlossstraße 19, 88410 Bad Wurzach oder per E-Mail an brigitte.ringer@bad-wurzach.de, Telefon 07564 / 302120.