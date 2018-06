Jetzt noch zum Elfmeterturnier anmelden

Auf dem Sportgelände in Arnach bei Bad Wurzach findet am Sonntag, 24. Juni, ab 11 Uhr das 27. Elfmeterturnier statt. Die Online-Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter www.sv-arnach.de oder bei Gerald Barensteiner unter der Telefonnummer 07564 / 91387.

Egal ob Profi oder Hobbykicker, alle können nach Angaben des Fördervereins Sportjugend Arnach mitmachen – auch Damen. Die Finalisten werden in Gruppen, je nach Teilnehmerzahl in Vor-, Zwischen- und Endrunde, ermittelt. Jede Mannschaft darf mit fünf oder sechs Spielern antreten, wobei einer der Torwart ist. Durchgeführt wird jedes Spiel wie beim „richtigen“ Elfmeterschießen. Die Spieler schießen abwechselnd jeweils einen Elfmeter. In den Finalspielen wird bei Unentschieden so lange weiter geschossen, bis der Sieger ermittelt ist. Es gibt wieder für alle teilnehmenden Mannschaften Preise.