Jazz, Swing und Donnerwetter

Die Entscheidung, das Konzert mit der Bigband „Siggs Pack“ ins Kurhaus zu verlegen erwies sich schon kurz nach Konzertbeginn als goldrichtig. Während draußen sintflutartige Regenfälle niedergingen, legten die Musiker um Stefan Sigg auf der Bühne richtig los. Der Bad Wurzacher Kulturkreis verpflichtete mit den Künstlern rund um den Flügelhornisten Stefan Sigg eine Jazzband aus Wangen, die seit Jahren eine feste Größe in ihrem Genre darstellt. Profimusiker und Amateure agierten gemeinsam auf hohem Niveau, das mit ausgefallenen Arrangements und exzellenten Solisten das Publikum begeisterte.

Wer nun bei Bigband an „schubidu“ und plätscherndes „lalala“ denkt, wurde an diesem Abend eines Besseren belehrt. Vielmehr rissen temporeiche Jazz-Rock-Arrangements das Publikum mit, die gespickt waren mit Solopassagen des gnadenlos guten Tenorsaxophonisten Markus Kerber. Von Don Menzas „Time Check“ bis hin zu melodischem Swing mit ausgeprägten Blueselementen der Count Basie Bigband reichte das Repertoire. Mit Nick Gordon, dem neuseeländischen Sänger wurde die Vorstellung mit einer Prise Humor bereichert. Tolle Arrangements aus dem „Great American Songbook“, wie „Come fly with me”, eine Hommage an den unvergessenen Frank Sinatra oder „Im feeling so good“ zog der Charme der amerikanischen Musikszene der zu Ende gehenden 50er-Jahre durch den Kursaal.

Ein Frank Sinatra war dem Bandleader jedoch an diesem Abend nicht genug. Mit Wolfgang Weiß, dem Organisator des Konzertes, verpflichtete er kurzerhand einen Zweiten. Ob mit dem Lied „You make me feel so young“ der Grundstein für eine weitere Weltkarriere gelegt wurde, bleibt abzuwarten, aber für den obligatorischen Ohrwurm für den Nachhauseweg war gesorgt.