Jahreshauptversammlung Tierschutzverein Bad Wurzach e.V.

Die Jahreshauptversammlung fand am 1. Oktober 2021 im Casa Rustika statt. Vorstand Birgit Rutta konnte vier aktive und interessierte Mitglieder begrüßen und berichtete über die Aktivitäten im Jahre 2020. 48 Katzen wurden aus dem gesamtem Stadtgebiet kastriert. Wegen Corona fand eine virtuelle Tombola statt, bei der 91 Lose verkauft werden konnten. Die Gewinner konnten sich über eine Ballonfahrt, ein Kinderfahrrad, eine hochwertige Armbanduhr sowie über Gutscheine freuen. Seit Herbst 2020 befindet sich eine Futterspendenbox im Edeka Lippmann in Bergatreute sowie in der BAG Bad Wurzach. Der Tierschutzverein freut sich sehr, dass beide Boxen großen Anklang finden und Tierfreunde sie fleißig mit Futter befüllen. Natürlich waren auch unsere Aktivitäten durch Corona eingeschränkt. Es fand kein Stadtfest und auch kein Weihnachtsmarkt statt, was sich im Kassenbericht von Liane Aicheler widerspiegelte. Wir schlossen das Jahr 2020 mit einem Verlust ab. Die höchsten Belastungen sind Kastrations- und Tierarztkosten, die wir leider nicht - wie in den Vorjahren - ausgleichen konnten. Das gesamte Vorstandsteam wurde einstimmig entlastet. Wiedergewählt wurden für die Amtszeit von einem Jahr: Vorstand (Birgit Rutta), Kassierer (Liane Aicheler), Schriftführer (Sonja Disam-Kaiser) sowie die Kassenprüfer.

Informiert wurden die Anwesenden, dass sich der Kastrationszuschuss für Katzen neu staffelt. Zuschuss für Kater 50 Euro und Kätzin 70 Euro. Außerdem kann sich jeder an einer Sammelaktion für Alu und Weißblech beteiligen. Saubere Alu-Futterschalen, Schraubverschlüsse von Getränkeflaschen, Kronenkorken und saubere Dosen/Deckel aus Weißblech können gesammelt werden. Für Tierfreunde eine Möglichkeit, den Tierschutzverein zu unterstützen. Die Metalle könne bei der Sammelstelle Friedhofweg 9 abgegeben werden. Wer Lust und Laune hat und sich in einem Tierschutzverein vor Ort einbringen möchte, bitte melden Telefon-Nr. 0175/3364074, wir rufen zurück.