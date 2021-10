Jacken für die Helferinnen und Helfer der Nachbarschaftshilfe Bad Wurzach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Aktion zur Wertschätzung und Anerkennung ihrer sehr guten Arbeit für hilfsbedürftige Personen in unserer Großgemeinde war der Aufhänger, dass Jacken in grün und schwarz mit dem Logo der Nachbarschaftshilfe angeschafft wurden. Die Freude bei den Helferinnen und Helfern der Nachbarschaftshilfe darüber war entsprechend groß. Wer Interesse an der Mitarbeit bei der Nachbarschaftshilfe hat, kann sich gerne bei der Einsatzleitung Stefanie Heinrich Tel. 07564/936337 oder per Mail nbh@heinrich-home.de melden. Foto: Stefanie Heinrich