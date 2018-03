Ja zum Haushalt mit Stolz und Selbstbewusstsein

Das ist knapp gewesen. Fast wäre am Montagabend der Gemeinderat nicht beschlussfähig gewesen. Da aber dann doch noch vier Stadträte kamen, konnte das Gremium schließlich doch die Haushaltspläne der Stadt, des Abwasser- und des Kurbetriebs verabschieden. Dies geschah einstimmig.

Neun Stadträte und Bürgermeister Roland Bürkle (CDU) waren zu Beginn der Sitzung um 19 Uhr anwesend. Aufgrund der Grippewelle habe es zahlreiche Absagen gegeben, so der Rathauschef. Drei Räte fehlten damit noch zur Beschlussfähigkeit. Sie ist erst hergestellt, wenn mindestens 13 der 25 Stimmberechtigten (24 Räte plus Bürgermeister) anwesend sind. Im Laufe der folgenden 45 Minuten kamen dann aber doch noch vier Stadträte.

Die Verabschiedung der Haushaltspläne war dann alles andere als eine Zitterpartie. Ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung stimmte der Gemeinderat den Plänen zu. Der Abstimmung vorausgegangen waren die Haushaltsreden von Hermann Müller für die CDU-Fraktion, Armin Willburger für die Fraktion der Freien Wähler und Franz-Josef Maier für die Fraktion Mir Wurzacher.

Hermann Müller (CDU)

Müller sprach nannte den vorliegenden Plan einen „perfekten Haushalt“ und ein „richtungsweisendes Werk“. Die CDU-Fraktion sei „stolz darauf, mit unserer Zustimmung an der Weiterentwicklung unserer Stadt mitwirken zu können und Rahmenbedingungen schaffen zu dürfen, die zum gesellschaftlichen Zusammenleben der Menschen in unserer Stadt beitragen“.

Personal werde zu Recht aufgestockt: „Das müssen wir uns leisten, um den deutlich gewachsenen Anforderungen gerecht zu werden“. Jede Einrichtung der Gemeinde, jeder Bürger, Hilfsdienste, Ehrenamtliche und Vereine würden sich im Haushaltsplan wiederfinden, lobte Müller.

Er hob hervor, dass dies nur möglich ist, „weil viele Gewerbetreibende in unserer Stadt zuverlässig und nachhaltig ihre Unternehmen führen“ und dank vieler Arbeitnehmer der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gestiegen ist.

Der Christdemokrat lobte auch das Team des Abwasserbetriebs, das „enorme Qualität abliefert und hervorragende Arbeit leistet“. Die Neuausrichtung des Kurbetriebs nannte Müller eine „Riesenchance“, und er sieht auch keine Alternative: „Wurzach ohne den Zusatz Bad ist undenkbar.“

Armin Willburger (FW)

„Uns geht es wirtschaftlich gut“ und „Wir als Wurzacher sind gut und können darum auch stolz und selbstbewusst sein“, schlussfolgerte Willburger für die Freien Wähler aus dem Haushaltsplan der Stadt, sprach aber auch mahnende Worte.

So erinnerte er daran, dass die Stadt ihre gute finanzielle Situation auch über Steuererhöhungen der vergangenen Jahre erreicht habe. Zudem bedauerte er, dass für Investitionen zwar Geld bereitstehe, diese sich aber „zurzeit aufgrund rechtlicher, organisatorischer oder personeller Unzulänglichkeiten“ verzögerten. „Wasser im Wein“ sind für die Freien Wähler zudem die Personalkostensteigerungen und Personalmehrungen. Hier fordern sie „Augenmerk und Weitsicht“.

Auch seien die Internetverbindungen „bei uns löchrig wie ein Schweizer Käse“. W-Lan-Angebote auch in den Ortschaften müssten umgesetzt werden. Auch in andere Bereiche müsse weiter investiert werden. Bildung sei „Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben und Chancengleichheit. Wenn sich eine Gesellschaft nicht anstrengt, Menschen aus ihrer Armut zu holen, dann zeigt sie, dass sie deren Würde nicht respektiert. Hier können und müssen wir noch mehr tun. Stichwort Kindergärten, Ganztagsbetreuung, Schülerfahrtkosten, Jugendbetreuung oder IT-Ausstattung an Schulen.“

Auch die Bedürfnisse der jungen Generation in der Gemeinde zu erfüllen, mahnte Willburger an. So wie es für die älteren Bürger bereits gute Voraussetzungen gebe, müssten diese auch für die Jungen geschaffen werden. Willburger nannte hier konkret ein Jugendhaus.

Auszubauen sind für die Freien Wähler auch das Radwegenetz und der öffentliche Nahverkehr. Willburger regte zudem ein medizinisches Zentrum am Reischberg an. Im Namen seiner Fraktion begrüßte er die Investitionen für Hallenbad und Kurbetrieb als gewinnbringend für „das Lebensumfeld von Bürgern, Schülern, Gesunden, Kranken und auch den Wirtschaftsfaktor Tourismus“.

Vor allem die nicht gänzlich unumstrittenen hohen Ausgaben für den Kurbetrieb verteidigte Willburger. Er erinnerte daran, dass in der Vergangenheit eben dieser Kurbetrieb Einrichtungen wie Hallenbad, Kurhaus und Kurpark mitfinanziert habe.

Abschließend beantragte Willburger im Namen der Freien Wähler, die Gebührensätze der Musikschule und der Friedhöfe zu überprüfen, um zu einer ähnlichen Deckung wie in den Vorjahren zu kommen und den gestiegenen Kosten Rechnung zu tragen. Dies werde in Kürze geschehen, sagte dazu Bürgermeister Bürkle.

Franz-Josef Maier (MW)

Ohne Alternative ist auch für die Fraktion Mir Wurzacher die „saumäßig hohe“ Investition in den Kurbetrieb. „Auch die Festlegung auf den Schwerpunkt Moor halten wir für sinnvoll“, so Franz-Josef Maier in Vertretung des erkrankten Fraktionssprechers Michael Thum. Auch er erinnerte daran, wie sehr die Stadt bis zur Gesundheitsreform 1996 vom Kurbetrieb profitiert hat.

Wichtig sei es aber, dass die Umsetzung der Neustrukturierung „zügig und unter ständiger Kontrolle der Zeit- und Kostenpläne erfolgt“. Dies gilt für die Mir Wurzacher auch beim Bau des Hallenbads, dessen geplante Kosten ebenfalls „gerechtfertigt“ seien, und beim Ausbau der Breitbandversorgung.

Die Fraktion Mir Wurzacher sieht „drei große Problembereiche“ als Herausforderung in den kommenden Jahren: die Sanierung und den Erhalt der Infrastruktur von Straßen und Brücken; der Ausbau der Kinderbetreuung; die weitergehende Bereitstellung von Bauland für Wohnungen und Gewerbebetriebe.

Maier forderte daher unter anderem die Erhöhung der Ausgaben für die Betreuung der Kinder als „lohnende Investition in die Zukunft und die Lebensqualität der jetzigen und der kommenden Generationen“. Unabdingbar für die Weiterentwicklung der Ortschaften und der Stadt sei zudem die kurzfristige Bereitstellung größerer Flächen als Bauland für Wohnungen und Gewerbe sowie zur Neu-Ansiedlung von Betrieben.

Insgesamt beurteilt die Fraktion den Haushaltsplan und die Vorausschau bis 2021 als „solide, trag- und zukunftsfähig. Es bleibt jedoch unsere Pflicht, darauf zu schauen, wo Ausgaben eingespart und Finanzmittel effektiver eingesetzt werden können.“

Eckdaten

Gesamtvolumen: 49,5 Mio. Euro

Gesamteinnahmen: 32,4 Mio.

Größte Einnahmeposten:

Grundsteuer A und B: 1,96 Millionen

Gewerbesteuer: 6,0 Millionen

Einkommenssteuer: 7,4 Millionen

Zuweisungen: 11,3 Millionen

Gebühren: 1,33 Millionen

Gesamtausgaben: 30,94 Mio

Größte Ausgabenposten:

Personalkosten: 8,57 Millionen

Sach- und Dienstleistungen: 6,18 Millionen

Kreisumlage: 5,48 Millionen

Finanzausgleich: 4,04 Millionen

Investitionen: 16,62 Millionen

Größte Investitionen:

Neubau Hallenbad 2,62 Millionen

Kurbetrieb 1,85 Millionen

Schule Arnach 1,83 Millionen

Straßensanierung 1,28 Millionen

Ausbau Glasfaser 1,1 Millionen

Grunderwerb (abzüglich Verkaufserlöse) 0,75 Millionen

Sanierung/Umbau Amtshaus 0,5 Millionen

Feuerwehrhaus Dietmanns: 0,45 Millionen

Schuldenstand (ohne Eigenbetriebe)

Ende 2017: 6,32 Millionen

Ende 2018: 5,84 Millionen