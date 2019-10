Von Schwäbische Zeitung

Ein 53-jähriger Mann ist am frühen Mittwochmorgen während eines Aufenthaltes in einer polizeilichen Gewahrsamseinrichtung in Spaichingen gestorben.

Gegen den wohnsitzlosen und unter Alkoholsucht leidenden Mann wurde ermittelt, da er bei diversen Ladendiebstählen alkoholische Getränke entwendet hatte, wie es ein einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Tuttlingen.

Auch am Dienstagnachmittag entwendete der 53-Jährige in einem Discounter in der Ernst-Haller-Straße in ...