Investor für Bad Wurzacher Wohnmobilstellplatz springt ab

Das Unternehmen Parcado aus Wangen wird den Wohnmobilstellplatz der Stadt Bad Wurzach doch nicht übernehmen und betreiben. Das gab Bürgermeisterin Alexandra Scherer am Montagabend im Gemeinderat bekannt.

„Ankommen und wohlfühlen“ – so wirbt noch am Dienstagmorgen die Firma Parcado auf ihrer Homepage. Auf der heißt es weiter: „Unser erster traumhafter Reisemobil-Stellplatz entsteht in Bad-Wurzach“. Mit dem Ankommen hat’s nicht geklappt, und der Reisemobil-Stellplatz wird nicht „traumhaft“, sondern er bleibt ein Traum.

Strategischer Investor abgesprungen

Frank Heidemann, der Geschäftsführer von Parcado, habe der Stadt mitgeteilt, dass „der wichtigste strategische Investor, mit dem Parcado seit fast einem Jahr in engen Verhandlungen gestanden habe, aus unternehmenspolitischen Gründen eine kurzfristige Absage für den bereits unterschriftsreifen Vertrag erteilt“ habe. So heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Parcado müsse nun eine „neue langfristige strategische Partnerschaft“ aufbauen, zitiert die Stadt Heidemann weiter. Das habe „Priorität vor der operativen Umsetzung der Stellplätze“.

„Tolles innovatives Konzept“

„Schade“, kommentierte Scherer diese „nicht so gute Nachricht“ am Montagabend kurz und knapp. in der aktuellen Sitzung des Gemeinderats bekannt. „Es war ein tolles innovatives Konzept.“ Die Stadt bedauere daher den Rückzug der Wangener.

Ein Schaden ist der Stadt Bad Wurzach, von den letztlich vergeblich investierten Arbeitsstunden abgesehen, nicht entstanden. Ein Pachtvertrag war nie geschlossen worden, der Betrieb unter Regie des städtischen Kurbetriebs auf dem Stellplatz lief und läuft uneingeschränkt.

Modernisierung und Erweiterung geplant

Der Gemeinderat hatte im Ende 2017/Anfang 2018 zugestimmt, den städtischen Wohnmobilstellplatz an das Unternehmen meinStellplatz, das sich kurz darauf in Parcado umbenannte, zu verpachten. Die Wangener Firma hatte geplant, rund 500 000 Euro in die Modernisierung und Erweiterung des Bad Wurzacher Wohnmobilstellplatzes zu investieren.

Die für Sommer 2018 angekündigte Neueröffnung, die auch schon Anfang 2018 auf der SMT beworben wurde, wurde zuletzt auf 2019 verschoben. Dies war damals von der Firma damit begründet worden, dass die Planungen für den Pilotplatz, dem mehrere Dutzend weitere folgen sollten, zeitraubender seien als gedacht.

Mit 9000 Touristen gerechnet

Frank Heidemann rechnete mit rund 9000 Touristen und etwa 20 000 Übernachtungen jährlich. Bislang sind es unter städtischer Regie etwa 2000 Gäste und 4000 Übernachtungen.

Die Stadt werde nun eigene Überlegungen anstellen, wie es mit dem Wohnmobilstellplatz in unmittelbarer Nachbarschaft des im Bau befindlichen Hallenbads weitergehen soll, kündigte Scherer an.