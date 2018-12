Investitionen am obersten Limit

Von Hallenbad bis B-465-Querung und von Breitbandausbau bis Radunterführung Brugg – das Themenfeld beim Besuch von Bürgermeisterin Alexandra Scherer im Ortschaftsrat Arnach war breit gefächert.

In den kommenden Wochen wird die seit Juli amtierende Bürgermeisterin allen Ortschaftsräten einen Besuch abstatten. An ihrer Seite ist dabei Kämmerer Stefan Kunz, der den Haushaltsentwurf für 2019 skizziert. Er soll im Januar im Gemeinderat eingebracht werden.

Kunz’ Zahlenwerk ist ein grundsätzlich positives. Höhere Steuereinnahmen sind zu erwarten, die zwar auch höhere Abgaben an Kreis und Land nach sich ziehen, aber unterm Strich plant der Kämmerer mit einem Überschuss von 1,3 Millionen Euro.

Dadurch wird die Stadt wohl auch 2019 ohne neue Kredite auskommen. Und das, obwohl mit Investitionen in Höhe von 17 Millionen Euro geplant wird – eine Rekordsumme und das „oberste Limit“, wie Kunz betonte. Vier Millionen Euro davon sind für den Hallenbadbau vorgesehen, 1,8 Millionen Euro für die Modernisierung des Kurbetriebs, 1,6 Millionen für den Glasfaserausbau, 1,1 Millionen Euro fürs Bildungshaus Arnach.

Weitere größere Posten sind zum Beispiel Brückensanierungen, Umbau/Erweiterung Kindergarten Eintürnen und Umbau/Sanierung Amtshaus. Kunz hofft auf der Ausgabenseite noch auf eine Senkung der Kreisumlage, also das Geld, das die Stadt auf Grundlage ihrer Wirtschaftskraft an den Landkreis abführen muss. Die liegt derzeit bei 30 Prozentpunkten, was die Stadt 2019 sechs Millionen Euro und damit fast 600 000 Euro höher als in diesem Jahr. Mit jedem Prozentpunkt weniger würde die Stadt 200 000 Euro weniger abführen müssen. „Ein oder zwei Punkte weniger sind machbar“, sagte Ortschaftsrat Matthias Grad, der auch für die Freien Wähler im Kreistag sitzt. „Aber ob es dafür eine Mehrheit im Kreistag gibt, ist noch nicht sicher. Es wird spannend.“ Schließlich plant auch der Landkreis mit einem großen Investitionsprogramm, unter anderem für die Berufsschulen. Im Januar soll der Haushaltsplan in den Gemeinderat eingebracht werden. Ziel sei es, so Scherer, ihn künftig im Dezember dem Gremium vorzulegen. Das sei eine große Umstellung für die Verwaltung, da die Fachbereiche dann bereits vor der Sommerpause ihre Mittel fürs Folgejahr anmelden müssen.

Im Vorfeld hatte die Bürgermeisterin die „großen Baustellen“ der Stadt skizziert. Zum ersten das Hallenbad, dessen Bau im Frühjahr beginnen soll. 7,855 Millionen Euro brutto wird es die Stadt nach derzeitigem Stand kosten – „wenn es normal läuft, aber im Bausektor läuft zurzeit nichts normal“, deutete Scherer an, dass die jüngste deutliche Preissteigerung nicht die letzte gewesen sein könnte. 364 000 Euro inklusive der Abschreibungen wird das neue Bad dann im Betrieb jährlich die Stadt kosten. Weitere Baustellen sind das Bildungshaus Arnach (Einweihung im Mai 2019), Umbau und Erweiterung der DRK-Rettungswache und des Bauhofs (fast fertig), der Bau eines Feuerwehrhauses in Dietmanns, die Erweiterung des Kindergartens Eintürnen, wo es laut Scherer Kostensteigerung und Zeitverzögerung gibt, und der Breitbandausbau. Zu letztem fand die Bürgermeisterin klare Worte. Denn die dafür nötigen Mittel können die Kommunen nicht aufbringen, machte sie klar, „auch nicht mithilfe von Bundesmitteln“. Die einstmals veranschlagten 60 Millionen Euro, die es alleine in Bad Wurzach kosten sollte, reichen laut Kunz aufgrund gestiegener Preise mittlerweile bei weitem nicht mehr. „Wie viel Geld braucht man da erst für das ganze Bundesland und in Deutschland? Ich weiß nicht, wie das gehen soll“, sagte Scherer.

Auch das Anbinden aller Weiler und Hofstätten ist in ihren Augen schon technisch kaum zu machen. Ihr Kämmerer sprach von „Marktversagen“ und Fehlern der großen Politik, für das nun die Kommunen, die dafür eigentlich nicht zuständig sind, ausbügeln müssen.In der Diskussion sprach Ortsvorsteher Michael Rauneker die Querungshilfe der B 465 beim T4 in Truschwende an. Diesen benutzen auch zahlreiche Arnacher auf dem (Rad-)Weg nach Bad Wurzach. Viele Bürger wünschen sich dort eine Unterführung ähnlich der bei Brugg. Bürgermeisterin Scherer versprach das bei ihrem Antrittsbesuch im Regierungspräsidium anzusprechen. „Das ist ein Schulweg, auf dem viele Kinder unterwegs sind. Und diese Querung ist nicht gefährdungsfrei“, stellte sie fest. Das geplante Baugebiet in Arnach wird nach ihren Worten bis Ende 2019 einen Bebauungsplan erhalten. „Ende 2020 könnte es mit den Arbeiten dort losgehen, wenn alles gut läuft“, ergänzte Rauneker. Ortschaftsrätin Britta Simon regte an, auch in Bad Wurzach eine E-Parking-App wie in Leutkirch einzuführen. Scherer will dies prüfen lassen. Ortschaftsrat Manfred Braun bat unter anderem darum, das Gewerbepläne beim Ziegelwerk nicht aus den Augen zu verlieren. Gerhard Reischmann aus Brugg warb um Schrittgeschwindigkeit als Tempobegrenzung bei der Unterführung der B465 bei Brugg.