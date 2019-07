Institut für Soziale Berufe feiert in Bad Wurzach Abschluss

Das Institut für Soziale Berufe (IfsB) hat am Freitag, 19. Juli, im Kurhaus am Kurpark den Abschluss von 12 Altenpflegehelfern, 26 Heilerziehungspflegern und 30 Altenpflegern gefeiert, wie die Ausbildungseinrichtung mit Standorten in Ravensburg, Bad Wurzach, Wangen und Ulm jetzt mitgeteilt hat . Beim stimmungsvollen Nachmittag unter musikalischer Begleitung der Band Singlusion, erhielten die erfolgreichen Absolventen ihre Abschlusszeugnisse durch Geschäftsführer unf Direktor Kurt Brust überreicht.