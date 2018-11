Indien-Kinder-Basar feiert Jubiläum

Der Duft von Curry und Koriander begrüßte am Sonntag die Gäste des Pius-Scheel-Hauses zum 30. Indien-Kinder-Basar. Hans-Martin Diemer feierte in diesem Jahr nicht nur das Jubiläum des Vereins, sondern auch seine alljährliche Verkaufsveranstaltung zu Gunsten der Kinder in Indien, die dringend Hilfe und Unterstützung benötigen.

Wie in den ganzen Jahren zuvor, wurden auch dieses Mal wieder Waren aus Produktionen der dritten Welt angeboten. Süße Mangofrüchtchen, Fairtrade Kaffee, Gewürze, Öle und dicke Strickwaren in leuchtenden Farben schmückten die vollgepackten Verkaufstische, an denen sich die Kunden für die kommenden, kalten Wintertage eindecken konnten.

Das Jubiläum und die große Anzahl der fleißigen Helfer veranlassten Hans-Martin Diemer dazu, einmal Danke zu sagen. Für den Einsatz und den Dienst der guten Sache, steht ihm ein Helferteam mit etwa 20 Personen seit Jahren treu zur Seite. Agathe Moosmann im Küchenteam oder Sabine Bazil, die zuständig für die liebevolle Tischdekoration ist, sind nur zwei Beispiele von vielen, die Diemer im Jubiläumsjahr einmal besonders hervorheben möchte.

Wo genau der Verkaufserlös des Basars eingesetzt werden wird, steht noch nicht fest. „Zu viele Baustellen sind in Indien derzeit zu bewältigen“, sagte Hans-Marin Diemer betrübt. „Überflutungen machen den Salvatorianerinnen vor Ort zu schaffen und die Teppich-Kinder brauchen ebenfalls unsere Hilfe“, schließt er den Kreis der Bedürftigen. Nach all den Jahren ist auch dieses Mal wieder davon auszugehen, dass er und sein Vorstandsteam, die Zuwendungen salomonisch einsetzen werden, um die größte Not abzumildern und die ärmsten Menschen in Indien zu unterstützen.