In Ziegelbach wird das Christkind geboren

Ganz eng an die biblische Geschichte angelehnt ist die Herbergssuche gewesen, die am Donnerstagabend der Kindergarten Ziegelbach veranstaltete. Angeführt von der hochschwangeren Maria, von Josef und einem Esel machte sich die Gruppe auf die Suche nach einer Unterkunft für die Nacht.

Sonja Mohr und ihr Team wollten das konventionelle Krippenspiel der Kleinen in diesem Jahr einmal anders gestalten – lebendiger und auch wenig authentischer. Treffpunkt für den Marsch war der Dorfstadel in Ziegelbach. Dort verkündete der Stadthalter von Kaiser Augustus die Volkszählung zur Steuererhebung und dort war auch der Ausgangspunkt für die zahlreichen Kinder, die mit Eltern und Großeltern dem heiligen Paar folgten.

Bei all den hellerleuchteten Fenstern, bei denen sie um Unterkunft baten, wurden sie barsch abgewiesen. Zu so später Stunde wollte sich niemand dem Paar und dessen Not annehmen – bis zum letzten Haus. Als alle schon beinahe der Mut verlassen hatte, bot ein gütiger Mann seine Scheune an.

Alles singen „Ihr Kinderlein kommet“

Ein großes Lagerfeuer, umringt von zahlreichen Hirten, wartete schon auf die Kinder. Und während die sich aufwärmen konnten, gebar Maria im Stall das Jesuskind, was ein Engel aus einem Fenster ganz weit oben den Kindern verkündete. Gespannt eilten sie sie in die Krippe, und tatsächlich, auf Heu und auf Stroh lag das Jesuskind und schlief. Von Trompeten begleitet feierten alle gemeinsam das freudige Ereignis und sangen dazu „Ihr Kinderlein kommet“.

Es war für die Kinder ein spannendes Erlebnis, bei Dunkelheit durch die Gassen zu ziehen und sich vorzustellen, wie es vor langer Zeit Maria und Josef erging. Dank der Unterstützung von Ortsvorsteher Alfons Reichle, der seinen Stall und sein Grundstück zur Verfügung stellte, fand die Geschichte um das Christuskind ein gutes Ende.