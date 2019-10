In zahlreichen VHS-Kursen sind noch Plätze frei

Freie Plätze gibt es aktuell in zahlreichen Kursen der VHS Bad Wurzach. Die weist in ihrer jüngsten Pressemitteilung unter anderem auf den Nähkurs „Kapuzen-Hoodie“ hin, der am Freitag, 11. Oktober, beginnt. Auch hier können Interessierte kurzfristig einsteigen.

Egal ob mit Bauchtasche, Armpatches oder Unterteilung: Beim Kurs „Kapuzen-Hoodie“ sind der Fantasie und Kreativität der Teilnehmer keine Grenzen gesetzt. Unter Leitung von Sabrina Siegli kann erlernt werden, was beim Nähen eines Hoodies beachtet werden muss. Anhand eines einfachen Schnittmusters zeigt Siegli viele verschiedene Tipps und Tricks, die ein Kleidungsstück einzigartig machen kann. Für die Teilnahme am Kurs ist etwas Näherfahrung erforderlich, heißt es in der Ankündigung weiter. Beginnen wird der Kurzs am Freitag, 11. Oktober, im Schulzentrum Bad Wurzach (Zimmer U.10), die Kursgebühr beträgt 22 Euro. Eine funktionstüchtige Nähmaschine (Overlock) ist mitzubringen, eine Materialliste wird bei Anmeldung vorab zugeschickt.

Bei folgenden Veranstaltungen der VHS Bad Wurzach in den kommenden Wochen sind ebenfalls noch Plätze frei:

Freitag, 11. Oktober: Französisch-Sprachkurs, Vortrag: „Das fiebernde Kind“; Samstag, 12. Oktober: Meditative Wanderung auf dem oberschwäbischen Pilgerweg; Dienstag, 15. Oktober: „Hilfe, ich muss eine Rede halten!“ – Ade Kloß im Hals/Blackout/Lampenfieber; Mittwoch, 16. Oktober: Original thailändische Küche – Kürbissaison auf Thai-Art; Freitag, 18. Oktober: Goldschmiedekurd. Didgeridoo-Baukurs, Vortrag: „Sprechen – mehr als nur Worte“; Samstag, 19. Oktober: Vortrag: „Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Testament“; Montag, 21. Oktober: Holzschnitzen für Kinder (ab acht Jahre); Dienstag, 22. Oktober: Was wirklich zählt im Leben – „The big five for life“; Freitag, 25. Oktober: Didgeridoo-Spielkurs; Samstag, 26. Oktober: Persönliche Farb- und Stilberatung; Dienstag, 29. Oktober: Italienisch für Fortgeschrittene; Montag, 4. November: Selbstverteidigung für Kids; Dienstag, 5. November: „Resilienz – Ressourcen entwickeln und psychische Widerstandskraft stärken, Selbstverteidigung – Schütze dich selbst!“; Mittwoch, 6. November: Harmonische „Babymassage, Mama fit – Baby mit“, Vortrag: „Hochsensible Kinder“.

Kontakt: VHS Bad Wurzach, Rathaus Zi. 102, Marktstr. 16, 88410 Bad Wurzach,

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8-12 Uhr, Do. 14-17 Uhr