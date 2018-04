In Seibranz wird wieder Brot gebacken

Wenn der Duft von frischer Dinnete durchs Dorf weht, ist das Backhäusle in Betrieb. Feierliche Eröffnung war am Sonntagvormittag in der Seibranzer Dorfmitte, zu dem der Trägerverein Backhäusle Seibranz herzlich einlud. Im ehemaligen Spritzenhaus werden im Holzofen frische Köstlichkeiten zubereitet.

Die Idee hierfür kam von Paul Brielmaier, der von Fördermitteln für den ländlichen Raum wusste. Im Dorf war ganz schnell klar: Wenn jemand das kann, dann Brigitte Halder. Als gelernte Bäckerin ließ sie sich 2014 von dem Projekt überzeugen und begeistern und ging mit ihrem Team durch sämtliche bürokratische Instanzen.

Unterstützung hierbei erhielt sie von Bürgermeister Roland Bürkle und von der Dietmannser Ortsvorsteherin Monika Ritscher als Vertretung des Leader-Vorstandes. Dank des Zuschusses konnten 40 Prozent der Baukosten durch Fördergelder gedeckt werden. Bereits im Vorfeld wurde das Vorhaben schulisch umgesetzt. „Vom Korn zum Brot“ war ein längerfristiges Projekt an der Grund- und Hauptschule Seibranz unter der damaligen Leitung von Herbert Sgier. Die Schüler bauten für den Festzug beim Kreismusikfest einen Wagen, der das Backhaus darstellt. Nach umfassenden Umbauarbeiten konnte im Dezember 2017 endlich der Ofen eingebacken werden.

Zwischenzeitlich hatte sich auch ein Trägerverein gegründet, der das Backhäusle nachhaltig bewirtschaftet. Jeden zweiten Samstag findet ein gemeinsames Backen statt, und am letzten Samstag des Monats werden Brote auf Vorbestellung hergestellt und gegen eine Spende abgegeben. Was Brigitte Halder ganz wichtig ist: dass Produkte aus der Region verwendet werden. Mehle zum Beispiel kommen von der Stelzenmühle oder von der Uhl-Mühle.

Kurse für Kinder und Kurgäste sind geplant

Geplant sind weiterhin Back-Workshops, Kurse auch für Kinder oder Kurgäste. Das Allerwichtigste ist jedoch der lebendige Mittelpunkt des Dorfes, der zur Stärkung des sozialen Dorflebens beitragen wird.

Am Sonntag nun konnte bei allerschönstem Feierwetter die offizielle Einweihung gefeiert werden. Pater Josef Scheurer erteilte dem Gebäude seinen Segen, und die Gastredner drückten ihre Freude und Zuversicht in ihren Worten aus. Weil Zusammenhalt in Seibranz ganz groß geschrieben wird, begleitete die Musikkapelle Seibranz das Fest musikalisch, und die Metzgerei Ostrowski kümmerte sich um den Mittagstisch.

Weil aber nicht nur gefeiert, sondern auch gearbeitet wurde, durften die Redner auch „anbacken“. Roland Bürkle schob die erste Dinnete in den Ofen und bemerkte dabei lachend, dass dies eventuell eine neue Berufung für ihn sein könnte. Als Überraschung traten am Nachmittag noch Ferdl & Friends auf, die die Gäste bei Kaffee und Kuchen mit Oldies unterhielten.