In Seibranz kommen die Kleinen groß raus

Wenn in Seibranz Dorffasnet ist, dann ist einiges geboten. So haben zahlreiche Narren am Donnerstag in der proppenvollen Turn- und Festhalle ausgiebig gefeiert. Zahlreiche Kinder sorgten mit Einlagen für ein lustiges und abwechslungsreiches Programm.

Die Kindergartenkinder unter der Leitung von Sabrina Zollikofer-Würzer, Monika Bischofberger und Andrea Mall brachten einen afrikanischen Tanz auf die Bühne. Danach gaben die Erst- und Zweitklässler unter der Leitung von Lehrerin Teresa Lutschounig einen Einblick in das bevorstehende Musical „Leben im All“, das am 23. sowie am 24. März an der Schule zur Aufführung kommt.

Schulleiter als Hippie

Es folgte ein lustiger Besentanz, ebenfalls gezeigt von Seibranzer Schülern. Für den richtigen Takt dazu sorgte Schulleiter Herbert Sgier, der sich als Hippie mit langer, schwarzer Mähne verkleidet hatte. Eigens für Sgier organisierte Willy Butscher, auch „Willi Bu“ genannt, eine schier unendliche Polonaise, an der fast alle teilgenommen haben.

„Herbert Sgier, komm mal zu mir“, sagte Butscher und bedankte sich beim in Bälde ausscheidenden Rektor: „Vielen Dank für die vielen Jahre in Seibranz.“

Narrensamen auf die Bühne

Es folgte ein Tanz der Kinderturnen Gruppe II, der von den Schülerinnen Rebekka Reiser und Luisa Eisenbarth einstudiert wurde, gefolgt von einem weiteren Tanz durch die größeren Mädchen der Turnergruppe. Weiter im Programm und das vor allem ganz zur Freude der Kleinen, ging es mit dem Bobfahrerlied, bevor der Narrensamen auf die Bühne kam. Den Abschluss bildete ein Auftritt von „Bliems Bunter Bühne“.