In kurzer Zeit einen großartigen Klang kreiert

Ein sinfonisches Blasorchester ist ja schon etwas Besonderes. Über 60 Musiker, alle Register voll besetzt. Da kommt, im besten Fall, ein ganz einzigartiger Sound zustande. Markus Hein hat diesen als Gastdirigent mit dem Projektorchester „Südwind“ geschaffen, viele bunte Farben, präzise auch in den anspruchsvollen Passagen. Viel Applaus im voll besetzten Kurhaus – nur die erste Reihe blieb unverständlicherweise ziemlich leer. Promi-Angst vor dem Coronavirus?

Seit 1999 tritt dieses oberschwäbische Auswahlorchester jedes Jahr auf, mit jeweils wechselnden Gastdirigenten. Die Musiker sind ambitionierte Laien, oft aus örtlichen Musikkapellen, sowie Profis, vorwiegend studierte Musiklehrer. In diesem Jahr auch dabei: die Bad Wurzacher Musiker Anja Vincon und Roland Merk (Klarinette), die Wurzacher Musikschullehrer Matthias Hänle (Horn) und Michael Porter (Schlagzeug) sowie zwei junge Talente aus dem Musikverein Arnach, Freia Völkel am Kontrabass und Magnus Räth an der Tuba. Zunächst bekommt jeder die Noten zugeschickt, übt seinen Part. In einem Intensiv-Wochenende führt der Dirigent die Stimmen zusammen, formt den großen Sound. Es gibt nur zwei Auftritte – in diesem Jahr zuerst in Bad Buchau, am Sonntag dann in Bad Wurzach.

Geschmeidiger Klang und hörbare Spielfreude

Das Orchester eröffnet mit der Ouvertüre zu „Candide“ von Leonard Bernstein. Mit geschmeidigem Klang, hörbarer Spielfreude. Dieser „Gassenhauer“ macht Spaß. Eher düsterer Beginn bei „Rites“ (Rituale) von Jean Absil. Es geht von der Morgendämmerung und dem Erwachen der Natur bis zur Feier der lebensspendenden Sonne, einige Geister inklusive, die Panik säen wollen. Zuerst schöne Pikkolo-Flöten, dann viele Farben, Power, Bacchantisches. Schon ein gewaltiges, komplexes Werk. Der noch junge Markus Hein leitet punktgenau, unaufgeregt in seiner Gestik, feinnervig.

Immer wieder berührend sind die Werke von Percy Grainger. Der hat Anfangs des 20. Jahrhundert Volkslieder und populäre Songs der einfachen Engländer auf einem der damals neuen Edison-Phonographen festgehalten, sie 30 Jahre später in Noten fixiert und ausgebaut. So erklingen, wohltuend nach dem vorherigen wilden Stück, ein Seemannslied, die Tragödie „Ein Geizkragen und sein Sohn“, „Die Wilderer im Rufford-Gebiet“, die frohe Heimkehr eines Seemanns zu seiner wahren Liebe und mehr. Bei aller Einfachheit großorchestral instrumentiert, im Breitwandsound, ohne den historischen Kern zu verlieren.

Herausforderndes Stück für Musiker und Publikum

Um Licht geht es, ähnlich wie bei Jean Absil, in der „Symphonie No. 2“ des zeitgenössischen Komponisten Frank Ticheli. Sternschnuppig irrlichternd zu Beginn – Sonne, Mond und Sterne – mit der ganzen Ausdruckskraft der Bläser und der Schlagwerker. Ein herausforderndes Stück, für die Musiker wie fürs Publikum. Nicht so spektakulär, dafür wunderschön sind die 1972 von Alfred Reed komponierten „Armenian Dances“, hier der erste Teil.

Reed verarbeitet klassische armenische Volkslieder, es geht ziemlich bunt zu. Thematisiert wird der Aprikosenbaum, witzig das Rebhuhn, und natürlich das ewige Spiel zwischen Mann und Frau: „Gna, Gna – komm, komm!“ Das ist originell, spiegelt das reiche musikalische Erbe einer uralten Kultur. Der Applaus ist stark. „Südwind“ und Dirigent Hein spielen als Zugabe ein choralhaftes, hymnisches Stück des Musikhistorikers Grainger.