In Hauerz geht die Freibadsaison zu Ende

Die Freibadsaison in Hauerz nähert sich dem Ende. Letztmals kann die idyllisch gelegene Freizeitanlage am Sonntag, 2. September, besucht werden. Insgesamt verzeichneten die Betreiber des Freibads seit dem 19. Mai 16 500 Besucher an 77 Badetagen. Ein stolzes Ergebnis.

Dass die Hauerzer ihr Freibad, das nicht nur als Freizeitanlage, sondern gleichzeitig auch als beliebter Treffpunkt gilt, nicht nur lieben, sondern auch alles für dessen Erhalt tun, ist bekannt. Umso mehr können sich die Freunde und Gönner heuer über ein Rekordergebnis von 16 500 Gästen freuen. „Gemeinsam ist es uns gelungen Lösungen für die übertragenen Aufgaben zu finden, um so den Betrieb des Freibads langfristig zu sichern. Nach dieser Badesaison blicken wir sehr positiv in die Zukunft unserer Anlage“, sagt Robert Müller von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), der sich bei allen Badegästen, freiwilligen Helfern sowie Unterstützern für das tolle Gelingen, der Badesaison 2018 bedankt. „Diese Leute haben nicht nur finanzielle Beiträge geleistet, großzügig Saisonkarten gekauft, sondern auch ehrenamtlich viel Zeit investiert“, so Müller.

Neben zahlreichen Freiwilligen, die regelmäßig für Ordnung und Sauberkeit in der Anlage sorgten und immer wieder im Wechsel Kassendienste übernahmen, haben 32 Rettungsschwimmer, die der DLRG-Ortsgruppe Bad Wurzach angehören und alle aus Hauerz stammen, unter der Leitung von Bademeisterin Elena Frana für die Sicherheit vor Ort gesorgt. „Wir werden gemeinsam alles daransetzen, dieses Engagement im nächsten Jahr fortzuführen“, sagt Müller. Selbstverständlich gibt es dann auch wieder ein Freibadfest, zu dem heuer mehr als 500 Besucher gekommen sind.