In Hauerz beginnt das Pferdesportfestival

Der RFV Hauerz lädt von Donnerstag bis Sonntag zum Hauerzer Pferdesportfestival mit Jump, Run and Drive ein. Dabei stehen höhere Leistungsklassen ebenso auf dem Programm wie Einsteigerklassen.

Los geht es am Donnerstag, 29. August, um 13 Uhr mit Springpferdeprüfungen der Klasse A und L.

Am Freitag geht es ab 9 Uhr weiter mit einer Springprüfung A**, einem Punkte L und einer Springprüfung M**.

Am Samstag werden ab 8 Uhr sowohl die Einsteiger als auch die höheren Leistungsklassen von E bis S gefragt. Bei einem Stilspring-Wettbewerb können die Jüngsten ihr Können zeigen. Am Abend findet das traditionelle Jump, Run and Drive statt, bei der ein Team bestehend aus einem E-Reiter, einem Läufer und einer Kutsche statt.

Am Sonntag findet nach dem Frühschoppen mit den „Woizendräschern“ (ab 8.30 Uhr) mit dem S*-Springen mit Stechen (Start 15 Uhr9 der sportliche Höhepunkt statt. Außerdem gibt es ein M-Springen und ein Stil-A*-Springen zu sehen.

Für seine kleinen Gäste bietet der RFV Hauerz Ponyreiten an. Küche und Cafeteria bieten zudem an allen Tagen Leckereien aus der Region an.