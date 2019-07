In Gesellschaft schmeckt’s einfach besser

Es ist schon Tradition, alle zwei Monate dienstags gemeinsam Eintopf zu essen. Im Gemeindesaal der evangelischen Kirche Bad Wurzach wurde in Zusammenarbeit mit den ökumenischen Partnern laut Pressemitteilung wieder Köstliches angeboten: Hochzeitssuppe und Brotsuppe nach schwäbischen Rezepten, indische Kichererbsensuppe sowie exotisches Gemüsecurry und Tomaten- und Gemüsesuppe mit Hackfleischbällchen. In Anbetracht der sommerlichen Temperaturen habe es auch Salate gegeben. Erneut hatte die Bäckerei Steinhauser die knusprigen Brötchen gespendet, der Event-Caterer Seif war neben den anderen Köchen in der Küche kreativ gewesen. Pfarrerin Barbara Vollmer, die nach ihrem Rom-Studienaufenthalt wieder zurück in Bad Wurzach ist, konnte knapp 40 Teilnehmer willkommen heißen. Diese hätten es sich schmecken lassen und sich gefreut, ihr Mittagessen in geselliger Runde verbringen zu können. Foto: Beate Ebel