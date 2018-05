In Gegenverkehr geschleudert

Kurz nach der Kreuzung Baierz ist am Donnerstagmorgen gegen 6.15 Uhr eine 25-jährige Fahrerin eines VW in der Kurve auf der schneebedeckten L 314 zu weit nach rechts geraten. Der Wagen übersteuerte anschließend nach links und prallte laut Polizeibericht schließlich gegen einen entgegenkommenden Ford eines 53-Jährigen. Die Autofahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste ambulant behandelt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von rund 4500 Euro.