Nachwuchs hat sich den Storchennestern in Bad Wurzach eingestellt. Auf dem Dach der Grundschule gibt’s drei, vielleicht sogar vier Junge, in Bechtingers wahrscheinlich zwei.

Das sagte Ulrich Grösser, Storchenexperte in der Riedstadt, am Freitag auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Ute Reinhard, die Storchenbeauftragte des Regierungsbezirks, hat noch keinen Blick in die Nester werfen können, weiß aber, dass in beiden Eier gelegt worden sind. Grösser vermutet den 7. oder 8. Mai als Geburtsdatum des Nachwuchses.

Das Nest auf der Schule in Bad Wurzach wird dabei wieder von der Störchin gebürtig in der Kolonie Böhringen (bei Radolfzell am Bodensee), mittlerweile sieben Jahre alt, und ihrem nun achtjährigen oberschwäbischen Gatten aus Bad Schussenried besetzt, berichtet Ute Reinhard auf der Internetseite www.stoerche-oberschwaben.de. „Man machte es wie der Osterhase und legte pünktlich um Ostern (na ja, vielleicht war es auch zwei Tage später...) das erste Ei ins Nest“, schreibt sie dort.

Im vergangenen Jahr wurden in Bad Wurzach zwei Jungstörche von Ute Reinhard beringt.

Zwei Junge hat Ulrich Grösser auf dem Horst in Bechtingers beobachtet. Dort hat sich auch in diesem Jahr wieder der Storchenmann aus der Schweiz niedergelassen, der 2016 in Isny zu Hause war und dort Bruno genannt wurde.

„Und er hat eine neue Freundin gefunden“, berichtet Ute Reinhard. „Seine neue Angetraute trägt keinen Ring. Woher sie stammt und wieviele Lenze sie schon erlebt hat, bleibt also ihr Geheimnis.“ Im vergangenen Jahr wurde die Gefährtin von Bruno bei Rohrbach überfahren. Zwei Jungstörche lagen damals noch im Nest, die der Papa alleine durchfüttern musste.

„Die beiden Frischvermählten begannen zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie die Störche auf der Schule mit der Eiablage, vielleicht sogar einige Tage früher, es könnte durchaus genau an Ostern gewesen sein“, schreibt Ute Reinhard. Etwa 32 Tage beträgt die Brutzeit.

Zwei unberingte Störche haben sich auch in diesem Jahr wieder in Altmannshofen (Gemeinde Aichstetten) auf der Kirche niedergelassen. Es sei „sehr wahrscheinlich dasselbe Paar wie im Vorjahr, denn man verstand sich gleich und legte auch Anfang April die ersten Eier ins Nest“, so Ute Reinhard.

Der Altmannshofer Martin Neidhard berichtete der „Schwäbischen Zeitung“ davon, dass das Nest in diesem Jahr recht umkämpft gewesen sei. Mehrere Störche hätten sich darum gestritten.

Im vergangenen Jahr klappte es in Altmannshofen mit dem Nachwuchs. Drei Junge zogen die Eltern groß. Beringt werden konnten sie von Ute Reinhard allerdings nicht, da das Nest auf dem Kirchendach schwer zugänglich ist. Wieviele Jungstörche derzeit auf dem Nest liegen, ist ihr noch nicht bekannt.