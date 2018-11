In Bad Wurzach soll’s nun doch Hundetoiletten geben

Die Stadtverwaltung Bad Wurzach wird dem Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen das Aufstellen von Hundetoiletten vorschlagen.

Dies sagte Bürgermeisterin Alexandra Scherer am Dienstag auf SZ-Anfrage und stellte am Abend diese Pläne auch erstmals öffentlich im Arnacher Ortschaftsrat vor. Sie betonte dabei, dass letztlich der Gemeinderat darüber entscheiden soll.

Im Falle einer Zustimmung würden die dafür nötigen Ausgaben im Haushalt 2019 eingeplant, so Scherer. In Absprache mit den Ortschaften würden in einem weiteren Schritt geeignete Standorte für solche Hundetoiletten, in den die Tierhalter den Kot ihrer Vierbeiner in Tüten verpackt hineinschmeißen können, festgelegt.

Hundetoiletten werden seit Jahren von den Bad Wurzachern zum Teil vehement gefordert. Der damalige Bürgermeister Roland Bürkle hatte noch im Juni so etwas abgelehnt. Er hatte vor allem auf die hohen Kosten verwiesen. Schließlich müsse die Stadt die Abfalleimer nicht nur anschaffen und aufstellen, sondern sie auch durch den Bauhof regelmäßig leeren lassen.

Vor einigen Jahren war von der Verwaltung eine Summe von 17 000 Euro jährlich genannt worden, die dadurch anfalle.