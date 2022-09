In Bad Wurzach gibt es noch günstigen Kraftstoff

Üblicherweise liegen die Kraftstoffpreise in Bad Wurzach ein paar Cent über denen in Leutkirch. Derzeit ist der Unterschied wesentlich größer, und das zu Gunsten der Kurstadt.

Deutlich unter zwei Euro ist am Montagvormittag der Liter Superbenzin E10 an den Bad Wurzacher Tankstellen in der Leutkircher Straße (Aral), der Ravensburger Straße (Esso) und der Oberriedstraße (Avia) zu haben.

Aral und Esso verkaufen ihn für 1,83 Euro (Stand 11 Uhr laut kraftstoffbilliger.de), Avia tut dies für 1,94 Euro. E5 ist an allen drei um fünf Cent teurer. Der Diesel kostet um diese Zeit 2,16 (Aral, Esso) beziehungsweise 2,20 Euro (Avia).

Zum Vergleich: In Leutkirch kostet der Diesel zwischen 2,22 und 2,29 Euro, E10 zwischen 2,13 und 2,22 Euro. In Isny liegen am Montag um 11 Uhr laut kraftstoffbilliger.de für Diesel zwischen 2,21 und 2,26 Euro sowie für E10 bei 2,03 und 2,04 Euro.

Karl-Heinz Buschle vom gleichnamigen Autohaus, zu dem die Esso-Tankstelle gehört, kann sich die Preisunterschiede auch nicht erklären. „Die Preise setzt Esso fest, darauf habe ich keinen Einfluss.“ Am am Abend des 31. August der Tankrabatt von etwa 30 Cent auslief, habe er bemerkt, dass an seinen Zapfsäulen „brutal viel los“ gewesen ist.

„Am 1. September war dann morgens tote Hose, als auch bei uns kurzzeitig die Preise steil nach oben gegangen sind. Danach fielen sie aber wieder, und am Abend lag das E10 sogar mit 1,81 vier Cent unter dem Vortag,“, erinnert sich Buschle.