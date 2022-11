In Bad Wurzach bleibt’s länger dunkel

Stadtverwaltung und Baubetriebshof von Bad Wurzach weisen auf die ab dieser Woche wegen Zeitumstellung und Einsparmaßnahmen geänderten Zeiten der Straßenbeleuchtung hin.

„In den meisten Straßen außer in sicherheitsrelevanten Bereichen wird die Beleuchtung bis auf weiteres zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens abgestellt“, bittet Dezernatsleiterin Kathleen Kreutzer um Beachtung. „Und in der Innenstadt wird an den jeweils doppelt ausgestatteten Leuchten nur jeweils eine Lampe brennen“. Angesichts der am Wochenende erfolgten Zurückstellung der Uhren um eine Stunde sowie der länger werdenden Nächte würden die Lampen dafür aktuell abends jahreszeitlich bedingt bereits zu früherer Uhrzeit angehen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise, den allgemeinen bundesweiten Aufrufen zum Energiesparen sowie der bereits beschlossenen bundesweiten Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung hat der Ausschuss für Technik und Umwelt in der Sitzung vom 10. Oktober neben weiteren energetischen Maßnahmen entsprechende Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung beschlossen.

„Bislang wurden die Lampen in der Regel zwischen 22.30 Uhr und 5.30 Uhr morgens abgeschaltet“, so Kreutzer. „Damit können wir bei den mehr als 2500 Lampen auf der Gemarkung den Energiebedarf beziehungsweise die Kosten in diesem Bereich aufs Jahr gerechnet um immerhin rund 25 000 Kilowattstunden beziehungsweise bei den künftigen Strompreisen um bis zu 20 000 Euro reduzieren“, wirbt die Dezernatsleiterin um Verständnis im Zeichen der ausgerufenen Sparvorgaben.