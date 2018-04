In Arnach stehen altersgerechte Starterhäuser für Jung und Alt

Zu Hause alt werden, das will wohl jeder. Oft aber ist das schon deshalb nicht möglich, weil das eigene Haus fürs Alter nicht geeignet ist. Hier ein Treppe, dort eine Stufe, die Tür zu schmal für Rollator oder Rollstuhl, der Flur zu verwinkelt.

Ein Umbau im Bestand kommt oft sehr teuer, wenn er denn überhaupt möglich ist. Die zukunftsträchtigere Lösung ist, gleich barrierefrei zu bauen, den Bedarf und die Notwendigkeiten des Alters im Hinterkopf.

Solche Häuser stehen seit zwei Jahren in Arnach. Starterhäuser heißen sie, entstanden aus dem Dorfentwicklungsprogramm Melap+ heraus. Manfred Braun wohnt in einem von ihnen. „Ein Haus, das alles kann, was im Alter gebraucht wird“, erklärt er. Zwei Geschosse, 120 Quadratmeter Wohnfläche, ein cleveres Konzept.

Zurzeit bewohnt es Manfred Braun zusammen mit seiner Frau. Ein großes Wohnzimmer mit offener Küche sowie ein großer Abstellraum und eine Gästetoilette befinden sich im Erdgeschoss. Oben sind Schlaf- und Gästezimmer und das Bad.

„Sollte der Pflegefall eintreten oder uns im Alter einfach das Treppensteigen zu mühsam werden, wird mit sehr wenig Aufwand umgebaut“, erläutert Manfred Braun. Vom großen Wohnzimmer wird ein Teil abgetrennt und zum Schlafraum, der auch groß genug ist für ein Pflegebett. Aus dem Abstellraum wird ein barrierefreies Bad, alle Anschlüsse sind bereits gelegt. Das gilt auch fürs derzeitige Gästezimmer im Obergeschoss, aus dem eine Küche wird. Denn dort könnte dann einmal die Pflegekraft oder der „Untermieter einer Senioren-WG“ wohnen.

Barrierefrei ist der Zugang vom Erdgeschoss in den Garten und zur Garage, die etwas breiter als üblich ist, um Platz für den Zugang mit Rollstuhl oder Rollator zu haben. Rollstuhlgerecht einen Meter breit sind die Türen im Haus.

Der Bau mit all diesen vermeintlichen Extras sei kaum teurer als normal, betont Braun. „Vielleicht 3000 bis 5000 Euro für einige zusätzliche Leitungen.“ Das Gefühl der Sicherheit fürs Alter indes sei für ihn unbezahlbar. Und die Nebenkosten im Starterhaus wesentlich niedriger als in seinem vorherigen Haus. Denn den Neubau nutzte Braun natürlich für moderne Energiestandards bis hin zur Luft-Wasser-Wärmepumpe. 130 Euro koste ihn monatlich der Strom, dazu noch Wasser und Abwasser – und das war’s.

Bei der Planung des Hauses hat der Arnacher im Bad Wurzacher Bau-Info-Zentrum von Julian Häfele einen kompetenten Partner gefunden. Das sei vor gut drei Jahren noch gar nicht so einfach gewesen, erinnert sich Braun. Mittlerweile aber gewinne barrierefreies Bauen immer mehr an Bedeutung, weiß er auch von Berufs wegen. Braun ist bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall beschäftigt. „Ein Umdenken Richtung altersgerechtes Bauen hat eingesetzt. Aber für viele zählen immer noch Optik und Größe. Ich sage dann immer: Die meiste Zeit lebt man zu zweit in einem Haus. Da brauche ich keine 180 Quadratmeter.“

Und dann gibt es da ja noch die Idee des Haustauschs, die hinter dem Konzept des Starterhauses steht. Im ersten Schritt kauft die Kommune große Grundstücke mit nur einem Haus im Ortszentrum älteren Bürgern ab und macht daraus mehrere Baugrundstücke für Starterhäuser. Die jungen Bauherrn ziehen zunächst in dieses ein und tauschen später, wenn die Familie größer geworden ist, mit einem älteren Menschen oder Ehepaar, dem sein eigenes Haus zu groß, das Wohnen darin zu beschwerlich geworden ist.

„So können alle in ihren Ortschaften bleiben, müssen auch im Alter nicht in die Stadt ziehen und ihr soziales Umfeld mit dem wöchentlichen Skattreff im Gasthof und dem täglichen Schwatz am Zaun verlassen“, ist Braun von dieser Idee begeistert. „Das stärkt letztlich dann auch die Dörfer, und es wird weniger Fläche für Bauland verbraucht.“