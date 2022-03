Impfmöglichkeiten im Dorfstadel Ziegelbach nur noch bis Ende März

Letztmals werden die mobilen Impfteams der Oberschwabenklinik an den Dienstagen 22. und 29. März jeweils zwischen 12 und 18 Uhr in Ziegelbach, Dorfstadel, Barockstraße 23, Impfmöglichkeiten gegen Corona anbieten, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Die entsprechenden Impfungen sind kostenlos und können ohne vorherige Anmeldung wahrgenommen werden. Es wird um Beachtung gebeten, dass im Dorfstadel während den Impfungen eine FFP2-Maske zu tragen ist.

„Nachdem die Zahl der zu Impfenden nicht nur vor Ort in den letzten Wochen stark zurückgegangen ist und mittlerweile unter anderem über die Hausarztpraxen eine stabile Impfversorgung flächendeckend gegeben ist, hat die OSK entschieden, die mobilen Impfangebote Ende März einzustellen“, berichtet Dezernatsleiter Frank Högerle. Seit dem ersten entsprechenden Impftag am 17. November des Vorjahres hätten bis zum Abschluss der Aktion auf diesem Weg dann insgesamt 23 Impftermine angeboten werden können, die vor allem in den ersten Wochen sehr stark angenommen wurden, wie es weiter in der Mitteilung heißt. „In den ersten Wochen wurden teilweise bis zu 280 Dosen pro Termin verimpft, insgesamt liegen wir bis Anfang März bei knapp 1700 Impfungen“ so Högerle. Die Aktion habe damit zur schnellen Versorgung der örtlichen Bevölkerung insbesondere in Sachen „Booster-Impfungen“ mit beigetragen.

Nach dem anfänglichen Andrang insbesondere mit Booster-Impfungen seien mit nachlassender Nachfrage im Verlauf der Termine auch zunehmend Personen mit größerem Beratungsbedarf gekommen, berichtet Martina Reiss, die beim Großteil der Impftage selbst vor Ort eingesetzt war. „Hier hat offenbar doch der ein oder andere die Gelegenheit genutzt, sich umfassend beraten zu lassen.“ Insgesamt sei die Zusammenarbeit mit dem OSK-Team angenehm gewesen und das Angebot abgesehen von einzelnen Reklamationen zu Kleinigkeiten von Bürgerinnen und Bürgern als sehr positiv aufgenommen worden.

„Ein herzliches Dankeschön gilt den Verantwortlichen und dem Personal der OSK für die stets gute Arbeit vor Ort“, so Dezernatsleiter Högerle. Ebenso möchten wir uns bei allen Helferinnen und Helfern vor Ort bedanken, die das unkomplizierte Angebot mit ermöglicht haben“.

Neben der Einstellung der Angebote der mobilen Impfteams schließt der Landkreis auch seine beiden Impfzentren in Wangen (letztmals 30. März) und Weingarten (31. März), für die bis dahin noch Termine unter www.rv.de/impfen vereinbart werden können. Zumindest bis auf Weiteres bestehen bleiben soll aber das Impfzentrum Oberschwaben im ehemaligen Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten, das auch weiter die Regelversorgung durch niedergelassene Ärzte ergänzen soll.